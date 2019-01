Bye, bye UAPO

A mi que les llamen como quieran, lo que no me parece lógico es que se suba la edad de jubilación para un albañil por ejem. a los 67 años y estos señores 55 años, segunda actividad (estar en casa) y a los 59 años jubilados total con el 100x100 y yo si me jubilo a los 65 años me quita la seguridad social aprox. un 16% es justo? A quien hay que votar para que las cosas tengan un mínimo sentido u cuidado entiendo que para el trabajo de policía a segun que edad no se puede correr detrás de un caco pero hay cantidad de puestos en el ayuntamiento que tranquilamente podían estar hasta los 70