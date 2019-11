Un bypass en Madrid unirá en 3 horas de AVE Valencia y Zaragoza

Adif ha adjudicado al grupo Acciona la primera fase de construcción de las obras de la plataforma de conexión de las líneas de alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana y Madrid-Barcelona por 5,5 millones de euros. Esta nueva conexión permitirá la unión de Zaragoza con Valencia sin pasar por las estaciones madrileñas, gracias al bypass que conectará el trazado que viene del este con el que une la capital de España con el sur peninsular, incluido el Levante. En términos temporales, la capital aragonesa y la valenciana estarán conectadas en unas 3 horas, frente a las 5 actuales por Teruel.

De hecho, la nueva conexión deja fuera del trazado a esta provincia, puesto que es ya en la comunidad de Madrid donde se unen ambos caminos. Actualmente, Renfe incluso ofrece otra opción de llegar a Zaragoza desde Barcelona, utilizando la vía de alta velocidad entre ambas ciudades, cuyo trayecto se eleva a 5 horas y 42 minutos.

el corredor, prioridad / Desde el Ejecutivo aragonés acogieron ayer la noticia con satisfacción, aunque con ciertas reservas, enfocadas hacia la prioridad del corredor Cantábrico-Mediterráneo. «No podemos olvidar que nuestro objetivo en Aragón es que el Corredor Cantábrico Mediterráneo sea de altas prestaciones para uso mixto mercancías y viajeros, y no podemos relajar la exigencia en este sentido. De cualquier manera, la noticia de la mejora de la conexión con Valencia a través de Madrid refuerza el papel logístico de Aragón», apuntó el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.

El punto de vista de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, resulta similar. Para la primera edila, esta inversión ha de ser «completamente compatible» con el corredor Cantábrico-Mediterráneo», sobre todo en lo concerniente a su uso para mercancías. Por ello, Buj solicitó que no cesen las inversiones que hay en ese sentido y recordó que las actuales son las de los presupuestos del 2018, puesto que actualmente están prorrogados.

«Quieren hacernos tragar que la conexión entre Zaragoza y Valencia sea por Madrid, y eso no lo podemos consentir», resumió la postura de Teruel Existe su portavoz al Congreso, Tomás Guitarte. La petición no tiene que ver con la reducción de tiempos de viaje, sino con la realidad de que la provincia «necesita esa infraestructura para sobrevivir». La agrupación de electores solicitó, además, conocer las razones por las que se «margina y puentea a Teruel» al considerar que no son «un hijo desheredado».

más trabajos / Las obras, con un plazo de ejecución de 12 meses, tendrán como objetivo, además de crear el bypass, conectar ambas líneas de alta velocidad mediante un ramal directo para que los trenes que circulen por la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona puedan acceder al túnel Atocha-Chamartín y a la futura estación pasante de Atocha utilizando la línea Madrid-Comunidad Valenciana y viceversa. La próxima estación pasante, que se situará bajo la calle Méndez Álvaro y las vías 14 y 15 de Puerta de Atocha, permitirá que los convoyes pasen a través de ella.

El contrato prevé la ejecución de un tramo de plataforma que se desarrollará pasado el nudo de enlace de la M-50 con la M-45 hasta antes de la conexión con la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona. Las obras permitirán la construcción del resto de la conexión, que comenzará con la puesta en marcha de la nueva estación pasante de Atocha.H