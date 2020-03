Cabify: día 1, 11.00 horas

El primer coche arranca este miércoles a las 11 de la mañana en Zaragoza, donde por fin ha llegado Cabify, la empresa que ha reunido adeptos y enemigos casi a partes iguales desde su aparición en España hace casi nueve años. La guerra de los taxistas puso en el punto de mira a esta compañía que llega a en son de paz después de haber conseguido 20 licencias a través de Autobuses Aguilar. Lo explica Mariano Silveyra, vicepresidente global de asuntos públicos de Cabify, que ayer se dio un largo paseo en un Ford Mondeo negro por las calles de Zaragoza mientras explicaba la llegada de esta plataforma de movilidad. «Claramente venimos a sumar, no somos un problema que gestionar sino todo lo contrario. Somos un alternativa, una parte de la solución en cuanto a movilidad, además de un servicio seguro y accesible a la altura de las exigencias del ciudadano de hoy», afirma.

Por ahí empiezan las explicaciones de esta empresa que contará con 20 vehículos y otros tantos conductores (con contrato indefinido a través de la misma VTC de autobuses) en sus primeros pasos en Zaragoza, donde llega para «complementar al tranvía, al autobús, a las bicicletas, a los patinetes y al taxi», indica Silveyra. que recuerda que cerca de la mitad de los desplazamientos en Zaragoza «se hacen en coche particular» y que Cabify llega «para tratar de que ese porcentaje se reduzca».

Polémicas

No pueden evitar la polémica, sin embargo. Lo sabe Silveyra: «No nos gusta, es un error el planteamiento de guerra entre taxis y VTC. Deberíamos haber llegado aquí mucho antes, pero no lo teníamos fácil. La regulación no acompaña. Es una de las grandes ciudades que tiene este tipo de legislación, la precontratación de los 15 minutos».

Por ahí puede venir uno de los problemas, ya que desde muchos sectores denuncian que deben cumplir a rajatabla esos 15 minutos antes de cada viaje. Desde la empresa no lo ven así. Entienden que el contrato que aparece la primera vez que se abre la aplicación solo obliga a ese cuarto hora de espera en una ocasión. A la segunda ya no hay contrato que firmar, así que no hay más tiempo de espera.

Los van a vigilar, no cabe duda, y se desmenuzará la letra pequeña de la legislación para ver si se cumple al 100%. «No hay ningún tipo de incumplimiento. La realidad es que ha habido un decreto ley al que nos hemos adaptado perfectamente y se va a cumplir a rajatabla», explica el vicepresidente de Cabify, que admite que les costó bastante acceder a Zaragoza «porque en Aragón solo hay 182 autorizaciones».

En algunos sectores de la ciudad entienden que es una empresa acostumbrada a incumplir normativas y a actuar de manera desregularizada. Lo expresó ayer Alberto Cubero, concejal de ZeC, que solicitó al Gobierno PP-Cs que esté muy vigilante. De hecho, pidió que se usen las cámaras que tiene Fomento por la ciudad para observar e informar de los movimientos de sus vehículos.

ZeC recordó que Cabify no puede utilizar las paradas de taxi ni usar el carril bus, «aspectos que deben ser controlados por la Policía Local porque ya lo incumplen en otras ciudades». Además, Cubero afirmó que incluirá una interpelación en la próxima comisión de Servicios Públicos para que la titular del área, Natalia Chueca, comparezca y explique qué medidas ha tomado, cómo ha inspeccionado y qué irregularidades ha detectado en las primeras semanas de Cabify en Zaragoza.

Persecución

«Hay cierta persecución», reconoce Silveyra, que espera «que se vaya reduciendo con el tiempo», cuando se entienda que siempre han cumplido «la ley» y que el usuario «necesita más alternativas de movilidad, no menos, y que haya un esfuerzo porque los tiempos de espera y las tarifas se reduzcan o que sepa cuánto va a pagar de antemano».

De momento, Cabify ofrece una gama de vehículos híbridos que espera completar pronto en su app como hace «en el resto del mundo con taxis, patinetes, motos, bicicletas...», dice Silveyra, que augura un buen futuro en Zaragoza, donde se ha triplicado la cantidad de descargas en los últimos días «y donde sabemos que hay una demanda porque mucha gente abre nuestra aplicación en la estación del AVE buscando nuestros vehículos». Tampoco le extraña: «Hablamos de la quinta ciudad de España, una ciudad muy moderna, con perfil tecnológico».

Los vehículos de Cabify se podrán coger desde 3,50 euros, la tarifa mínima. Van de puerta a puerta, te la abren y te ofrecen un brik de agua «sin sobresaltos» en el trayecto: «Cuando tú abres la aplicación, esa tarifa que te aparezca no se va a mover y eso es lo más valioso, no hay ninguna incertidumbre. Sabes quién te viene a buscar y cuándo».