La caída de hojas obliga a reforzar la limpieza de las vías del tranvía

La caída de hojas en Zaragoza ha generado instantáneas muy bonitas para ser compartidas a través de la red social Instagram, pero también le ha creado un pequeño quebradero de cabeza a la Sociedad Mixta de Los Tranvías, que ha tenido que reforzar la limpieza de las vías por su acumulación.

Desde Los Tranvías le restaron importancia, aunque admitieron que el pasado fin de semana sí que se tuvo que suspender el servicio durante unos minutos para limpiar las vías pero, en este caso, por la acumulación de ramas.

Según explicaron desde la sociedad, este año la caída de hojas típica de la estación de otoño se ha concentrado en unos días, provocando la acumulación en las calles y las vías del tranvía, lo que ha obligado a la empresa de limpieza subcontratada por Los Tranvía a intensificar las labores, especialmente en lo que corresponde a la retirada de los restos vegetales de los raíles.

No obstante, insistieron en que, aunque no se limpiasen con celeridad, no hay riesgo de que pueda saltar una chispa y provocar un conato de incendio. Sin embargo, algunos usuarios de Urbos 3 alertaron de que sí que habían visto chispas y de que el tranvía hacía un ruido inusual a su paso por una zona con una gran acumulación de restos.

Pasado este episodio, Zaragoza no volverá a teñir su suelo con un manto de hojas hasta el próximo otoño así que, por ahora, este problema se ha salvado sin incidentes, pero sí con muchas fotos que acreditan que esta estación ya ha terminado. H