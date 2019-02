La calidad de la fruta y su conservación centra unas jornadas agrícolas

La calidad de la fruta y su conservación serán los hilos conductores de la jornada que la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro celebrará el próximo 28 de febrero en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

Con el título "la post-cosecha comienza en el árbol", se abordará la directa relación entre el manejo de campo y los problemas que tras la recolección pueden aparecer en la fruta y que deterioran su calidad, han explicado desde la asociación AEAMDE en una nota de prensa.

En la jornada participarán investigadores del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña, así como profesionales de empresas de producción y comercialización de diversas especies.

Tras la evolución de los mercados en los últimos años, la fruta tiene que ser conservada durante un periodo de tiempo mayor para alcanzar los destinos y los circuitos superan ya las fronteras locales, nacionales e incluso continentales, lo que implica unos periodos mayores de almacenamiento y transporte.

Desde AEAMDE reconocen que la tecnología y la investigación están dotando a la post-recolección de nuevos procesos y herramientas de conservación para permitir más recorrido.

Pero, tal y como explica el gerente de la asociación, Agustín Sánchez, el punto más alto de calidad de la fruta se consigue en el momento de la recolección.

"Todo lo que no se haya hecho hasta ese momento por tener un producto de máxima calidad, no va a poder recuperarse con posterioridad a ese momento. Los procesos post-recolección puede prolongar su estado, pero no mejorarlo", concreta.