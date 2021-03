La calle Delicias quiere volver a ser una pasarela de moda

Yo soy vecino de Delicias, nacido y criado en el barrio. Y me gustaría saber quienes son los lumbreras que reclaman más zonas verdes cuando todos sabemos que no hay sitio para ello, salvo que se derriben unos cuantos edificios. Porque aquello del jardín vertical de la calle Delicias fue un fiasco. Los vecinos de Delicias lo que de verdad pedimos son tres cosas: limpieza en primer lugar, y no sólo depende de los servicios de limpieza, sino de la educación de los vecinos, los de siempre y sobre todo los nuevos. En segundo lugar, pedimos respeto a las normas básicas de convivencia, por ejemplo para no hacer ruidos de noche, patines por las aceras, botellones y demás, es decir, educación en las reglas, para los vecinos de siempre y especialmente para los nuevos. Y tercero, pedimos que no se permitan guetos de delincuentes, como aquellos que se pelearon recientemente en el parque Delicias. Lo de pedir trabajo y tal, ya sabemos que es en otra ventanilla distinta al Ayuntamiento.