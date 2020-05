La calle opina

La obligatoriedad del uso de la mascarilla en lugares públicos y privados donde no se pueda respetar la distancia interpersonal de dos metros va acompañada de opiniones muy diversas.

Sabrina Gimeno, 19 años

«En verdad es muy necesario porque hay gente que no tiene absolutamente nada de cuidado ni respeta las distancias».

Sara Villellas y Antonio Lucia, 32 y 36 años

«Me parece bien porque necesito un poco de seguridad, soy paciente de riesgo», comentó Sara, embarazada de 9 meses.

Manoli Tornos, 59 años

«Hay mucha gente que no la llevaba por el hecho de no ser obligatorio y aun así hoy no la lleva todo el mundo», opina.

Alfonso Cámara, 56 años

«Me pongo la mascarilla para no molestar al de al lado», comentó Cámara, quien defendió que deberían ser gratuitas.

Jaime Sancho, 21 años

«Hay que intentar evitar el contagio», subrayó el joven. Con la norma, afirma sentirse «un poco más seguro que antes».

Manuel García e Isabel Sebastián, 69 y 68 años

«Tenía que haber sido obligatorio mucho antes», manifestó el matrimonio, para el que las sanciones son una buena medida.