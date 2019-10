Calviño se compromete a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral

El actual Gobierno en funciones mantiene su compromiso de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012. Así lo ha asegurado este miércoles en Zaragoza la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha lamentado «el surgimiento de una nueva categoría de trabajadores pobres con contratos temporales que no pueden llegar a fin de mes». «Tenemos que garantizar no solo que se sigue creando empleo de forma dinámica, sino que se crea trabajo de más calidad», ha dicho Calviño durante la visita que ha realizado a Chocolates Lacasa.

En los últimos meses, los sindicatos se han mostrado críticos con Pedro Sánchez, al que le acusan de no haber cumplido una de sus promesas electorales. El Ejecutivo en funciones se ha amparado siempre en la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los representantes sociales y políticos a pesar de sus «múltiples esfuerzos». Más allá de mantener su compromiso de derogar «los aspectos más lesivos» de la reforma, Calviño ha ido un poco más allá y ha insistido en la necesidad de «tejer» un nuevo estatuto de los trabajadores que dé respuesta a «los cambios que se han producido en la sociedad, comola economía digital o las nuevas tecnologías». «Se trata de establecer un marco que nos permita seguir creciendo de forma sostenible y más justa», ha subrayado.

La ministra también se ha mostrado partidaria en los últimos días de reformar el sistema público de pensiones para garantizarlo a medio y largo plazo, y para ello ha apostado por implantar la llamada mochila austríaca.

Por otra parte, y preguntada por el vacío que dejará el cierre de la térmica de Andorra, Calviño ha señalado que el Gobierno en funciones está a la espera de que «se lance la legislatura» para poner en marcha el plan de reactivación de las cuencas mineras. «Estamos viendo cómo encauzar el proceso para impulsar alternativas que permitan alcanzar las mayores cotas de empleo de calidad; el trabajo está muy avanzado», ha dicho .

Calviño también ha puesto en valor el papel de Aragón como uno de los «motores» de España en los últimos años gracias a su «privilegida localización» como nodo logístico y a la diversificación de su tejido económico.