El calzado lanza un SOS ante el continuo cierre de empresas en el Aranda

El calzado atraviesa una situación «dramática» en la comarca del Aranda. A la crisis que ya venía arrastrando la industria se ha sumado la situación sanitaria. Así lo aseguró ayer uno de los representantes de la plataforma SOS Comarca del Aranda, Manuel Gascón, quien señaló que el sector está «tocado, casi hundido». Gascón explicó que, cada cinco o seis meses, que es cuando se realiza el cambio de temporada, cierra una empresa, y «este año no sé si llevamos ya tres o cuatro», con la consiguiente pérdida de empleos.

Por ello comentó que el sector ya arrastraba una crisis con la introducción del calzado asiático («más barato y de menor calidad») y que era necesario reindustrializar la zona antes de la crisis sanitaria. Pero ahora el coronavirus ha hecho que no se compre calzado y eso ha agravado la situación.

A principios de año nació la plataforma SOS Comarca del Aranda, ante «el goteo continuo» de cierres de empresas y que hacen que la población se marche. El objetivo era pedir «auxilio» y un plan de reindustrialización, algo complicado por la crisis sanitaria.

«Nuestro objetivo principal es tratar de hablar con el consejero de Industria, Arturo Aliaga, y que nos eche una mano, igual que están haciendo en otras partes, como en las comarcas mineras. Pedimos que nos tengan en cuenta a la hora de decidirse por esta zona para establecer algún otro tipo de industria», apuntó Gascón.

«En diez años se han destruido más de mil puestos de trabajo en la comarca del Aranda, una zona que fue la primera en constituirse en Aragón y que, a este ritmo, va a ser la primera en desaparecer». Así, incidió en que quieren que sea una zona «prioritaria» para la instalación de nuevas industrias.

El alcalde de Brea, Raúl García (PP), subrayó que la situación es «dramática». «Aquí, además del coronavirus, el problema es que no se vende nada y, entonces, las fábricas no tienen nada por hacer, están paradas porque no hay trabajo». «En el cambio de campaña han salido los representantes a vender y no están vendiendo casi nada. La mayor parte de las fábricas hasta enero, o febrero, no empezarán a trabajar porque no hay ventas», lamentó.