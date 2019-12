El nuevo plan de comercio de Zaragoza incluirá ayudas directas para digitalizarse

El nuevo plan de comercio de la capital aragonesa incluirá ayudas directas para que las tiendas de proximidad puedan dar el salto digital. Así lo ha asegurado este lunes la concejala de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, tras firmar con el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Teruel, el convenio del nuevo plan.

Una de las líneas estratégicas del programa, que será elaborado por la institución cameral, será la digitalización del sector. Teruel ha indicado que para dar ese salto será fundamental acompañar y guiar a los comerciantes con menores conocimientos en la materia. «Hay comercios que no tienen ni ordenador», ha subrayado.

Sin embargo, la delicada situación económica de muchos establecimientos requerirá también de apoyo financiero. En este sentido, Herrarte ha destacado que el nuevo plan tendrá «dotación presupuestaria» e incluirá ayudas directas para dar ese salto digital. «El pequeño comercio no está en igualdad de condiciones a la hora de competir con las grandes cadenas porque no tienen tanto pulmón financiero», ha señalado.

El nuevo plan local tendrá un plazo de ejecución de cuatro años (2020-2024) y estará concluido a lo largo del 2020. «El ayuntamiento ha dado la encomienda a la Cámara de Comercio, que contratará los trabajos a consultoras especializadas, y lo ideal es que en los seis próximos meses se haya avanzado mucho», ha dicho la concejala, que ha apuntado que antes de impulsar esa digitalización habrá que hacer «un diagnóstico previo».

Herrarte ha indicado que el último plan de comercio de Zaragoza databa del 2009. El presidente de la federación de comerciantes Ecos, José Antonio Pueyo, ha señalado que esto «no es del todo cierto» porque el anterior equipo de Gobierno realizó un programa sectorial aunque no lo denominó como plan. «Sobre el papel se hizo pero en la práctica no porque tenía muy poco presupuesto», ha dicho.

Por otra parte, Herrarte ha confiado en poder llevar la iluminación navideña a otras arterias comerciales más allá de la calle Alfonso o Independencia en los próximos años. «Cualquier iniciativa de los comerciantes será bien vista por este equipo de Gobierno», ha indicado la concejala, que ha recordado que la partida para esta materia ha pasado de los 100.000 euros de la anterior corporación a los 400.0000 de este ejercicio. Así, el objetivo es que la iluminación acabe llegando también a los barrios.