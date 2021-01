La Cámara de Cuentas detecta anomalías en la gestión de Zaragoza Vivienda

Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas ha detectado ciertas anomalías en la gestión de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda durante los años 2017 y 2018, cuando Zaragoza en Común (ZeC) estaba al frente del consistorio y, por lo tanto, del consejo de administración de la sociedad municipal. El documento destaca la falta de transparencia de la misma en varios procedimientos de contratación, contraviniendo los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, y el elevado número de trabajadores indirectos contratados. Por otro lado, sugiere que se amplíen los programas de captación de vivienda para seguir ampliando el parque social y, sobre todo, para seguir atajando el problema del «efecto gueto», ya que la cesión de residencias particulares permitió acceder a pisos del resto de barrios. Un programa que, por cierto, suspendió el actual alcalde, Jorge Azcón tras tomar posesión.

La Cámara de Cuentas se ha centrado en las áreas de contratación pública, personal y subvenciones durante el 2017 y el 2018, cuando el endeudamiento financiero de la sociedad ascendió a 18,3 y 15,4 millones. Un hecho que no es un problema porque cuenta con «abultados saldos de tesorería» debido a la baja ejecución de sus presupuestos, por un importe de 9,7 y 12,7 millones en cada ejercicio. En el documento se apunta que solo el 30% de las transferencias de capital que recibe la sociedad se ejecutan en el año correspondiente, demorándose hasta 4 o 5 años.

Los incumplimientos de legalidad que ha detectado el órgano fiscalizador están relacionados principalmente con la contratación. Además de que en el 2017 la sociedad no publicó las licitaciones y sus resultados de adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se han identificado diez acreedores cuyo gasto supera los umbrales del contrato menor (por lo que deben licitarse) por un valor total de 2,75 millones y que se tramitaron sin el correspondiente expediente de contratación. En la mayoría de los casos se trataba de contratos antiguos que se siguieron ejecutando por las mismas adjudicatarias, pero sin volver a firmar el contrato. También se han detectado dos contratos plurianuales (del 2017 al 2020) en los que la ejecución superó el importe de adjudicación.

La Cámara de Cuentas cuestiona que se elaboraron contratos sin una justificación del presupuesto, o sin definir y concretar el objeto. También que había pliegos que no recogían los criterios de solvencia económica y financiera o que la fórmula de valoración del precio no era adecuada. Además, pone de relevancia que hubo algunas modificaciones elevando su coste sin justificación. Asimismo, manifiesta irregularidades o deficiencias en la gestión de los encargos de ejecución realizados por el consistorio. Una vez más destaca falta de información técnica, económica y jurídica.

Durante los dos ejercicios analizados se adjudicaron contratos menores por 156.000 euros (en el 2017) y 133.000 (en el 2018). De estos, 14 representaban el 70% del importe adjudicado y las facturas estaban sin firmar por el personal autorizado o directamente no se aportaron. Hay otro que, por ejemplo, carecía de un presupuesto de obras concreto.

En la gestión de las subvenciones también se han encontrado ciertas incidencias e incumplimientos de la norma. Nuevamente por la falta de transparencia e información en su adjudicación, al no estar registrada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones o en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y por su gestión. En total se concedieron ayudas por valor de 10,3 millones en el 2017 y 17,5 en el 2018.

En este apartado destaca la existencia de viviendas con un régimen especial no previsto en las bases reguladoras y denominadas «ayuda compensatoria» por las que se paga una renta inferior al precio acordado por el Consejo de Administración (que no supera el 30% de la renta de la unidad de convivencia), otras en los que los ingresos superaban los ingresos mínimos o que no existían datos sobre los ingresos.