La Cámara de Cuentas dispara la deuda de Zaragoza

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza durante los años 2016 y 2017, con Zaragoza en Común (ZeC) al frente del Gobierno de la ciudad, estima que habría que imputar alrededor de 300 millones más de deuda en cada uno de los ejercicios. Esta cuantía resultaría, principalmente, de los compromisos pendientes con las empresas que se encargan de las concesiones públicas del transporte urbano, la limpieza viaria, recogida de residuos o la explotación de la línea 1 del tranvía, que sumarían 420,8 millones en ambos ejercicios. Una cifra a la que habría que incluir también las deudas contraídas con las sociedades municipales, como con la polémica Ecociudad, y que no aparecen en la contabilidad.

Los auditores precisan que han detectado «omisiones» así como un inventario incompleto y «debidamente valorado» de los bienes y derechos, además de advertir de irregularidades en materia de contratación y contabilidad.

Según el ente fiscalizador, la deuda con las concesiones públicas sin contabilizar en el 2017 se elevaba hasta los 210 millones y en el 2016 hasta los 220,8. De este total, más de la mitad corresponde al tranvía, con más de 130 millones por año. Matiza que es «especialmente significativo el pago de compensaciones por baja demanda del servicio y los ingresos garantizados al socio privado».

RIESGOS / En cuanto a las sociedades municipales, avisa de que la contabilidad no incluye la deuda pendientes con Ecociudad de 9,7 millones a 31 de diciembre del 2017. Lo mismo sucede con ZAV. En este caso, cuestiona que no se reservara cuantía alguna para afrontar los riesgos y gastos que le correspondería como accionista de Zaragoza alta Velocidad (ZAV) pese a su «negativa» situación económico-financiera. Calcula que el consistorio tendría que haber provisto 30,3 millones.

Por si fuera poco, advierte de que si esta situación se mantiene, es posible que el consistorio no recupere el dinero prestado a ZAV, así como el comprometido que, desde el 2012 se eleva hasta los 100 millones, de los que 81,6 están pendientes de aportar.

En cambio, en el 2016 y el 2017 sí que se incluyeron inversiones financieras en sociedades en las que el consistorio ya no participaba, como fue el caso de Plaza y Sermuza, con un total de 16,8 millones de más en ambos ejercicios.

Especialmente llamativo resulta la situación de la cuenta 413, es decir, las facturas pendientes de reconocer. Según el órgano fiscalizador, la cuenta general contiene unas cifras inferiores a las reales. Mientras que la concejalía de Hacienda, entonces dirigida por Fernando Rivarés, presentó unos saldos de 9,8 millones en el 2017 y de 32,7 en el 2016, según el informe las cuantías reales ascendían a los 45 millones en el 2017 y a los 93 en el 2016.

También presenta unas inferiores en el caso de los derechos pendientes de cobro. Según este órgano, están infravalorados en 53,5 millones en el 2017 y en 71,7 en el 2016, lo que provocaría que el remanente de tesorería, que refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio.

La concejala de Hacienda, María Navarro, se mostró «preocupada» y aseguró que el documento reflejan «la desastrosa gestión» de ZeC y que dejan en una situación «muy grave» al consistorio que afectará a los próximos presupuestos.