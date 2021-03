Cambiar Monzón se concentra frente al Pignatelli en defensa del ferrocarril

La plataforma ciudadana Cambiar Monzón ha vuelto a salir a la calle en señal de protesta tras el anuncio del Gobierno de Aragón en el que informaba de que dejará de financiar los trayectos ferroviarios deficitarios. Esto implica que numerosas localidades de las provincias aragonesas verán afectado su sistema de transportes. Después de manifestarse en el municipio oscense de Monzón, la plataforma ha llevado su queja hasta la puerta del edificio Pignatelli de Zaragoza, sede de la DGA, bajo el lema de 'El tren-ta por la defensa del tren'.

Según informan desde Cambiar Monzón, cerca de 200 personas de diferentes colectivos se han acercado a reivindicar la importancia de mantener esos trayectos de tren. Miembros de Crefco, de la plataforma en defensa del ferrocarril del Bajo Aragón Caspe-Fayón, de la CGT, vecinos de Grañen, del comité de empresa de Renfe-Adif, de IU Aragon, de CCOO, de Cambiar Binéfar, del Sindicato Ferroviario, de la plataforma por el desarrollo del ferrocarril público en Aragón, de STEA y de Cambiar Monzón. "Es el momento de trabajar juntos desde todas las plataformas por el tren convencional y Aragón. Desde ya empezamos a preparar acciones conjuntas en la comunidad con dos objetivos: recuperar todos los trenes y priorizar el ferrocarril como eje vertebrador de la movilidad en Aragón", han expresado desde la plataforma ciudadana oscense.

Se trata de una reivindicación que nace con el anuncio del Gobierno de Aragón a comienzos del mes de marzo, en el que renunciaba a seguir costeando las líneas ferroviarias deficitarias en la comunidad. Desde cambiar Monzón han defendido en todo momento que el tren debe verse como "algo más que un negocio". "Es un servicio público que se nos presta y que como tal precisa de inversión suficiente para mejorar las infraestructuras, accesibilidad, el equipamiento, las estaciones, los servicios de venta e información y el personal", reclaman.

Así, consideran que los trenes disponibles deben volver a ser los mismos que existían previamente al estallido de la pandemia del coronavirus y recalcan que las cifras de pasajeros a las que se ha hecho referencia en los últimos días, o que han llevado a la DGA a calificar de deficitario el servicio "no son reales, como en numerosas ocasiones se ha denunciado". "Estos últimos años han desaparecido los interventores de los trenes, se han cerrado puntos de venta (las taquillas) y las máquinas expendedoras o no existen o están estropeadas permanentemente", denuncian desde Cambiar Monzón. "Debemos asumir que no se puede tomar una decisión objetiva de esta trascendencia con estos datos", aclaran.