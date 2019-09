El cambio de la frecuencia de la TDT empieza la próxima semana

El cambio de frecuencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT) empieza la próxima semana en todo Aragón y afectará a 645 municipios de la comunidad que deberán adaptar sus instalaciones colectivas de recepción de televisión. A partir del 18 de septiembre, dispondrán de un plazo de seis meses y de ayudas públicas. En otros 63 municipios aragoneses las actuaciones continuarán en el último trimestre del año y, en los 23 restantes, a principios del 2020.

El cambio de frecuencias se produce por la liberación del Segundo Dividendo Digital, que permitirá el próximo despliegue de redes ultrarrápidas de la quinta generación (5G) en la banda de 700 megahercios (MHz).

El miércoles de la próxima semana comienza el cambio de frecuencias de TDT en las tres provincias de Aragón: 273 en Zaragoza, 196 en Teruel y 176 en Huesca.

El subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Economía y Empresa, Antonio Fernández-Paniagua, y el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, José Abadía, presentaron ayer las actuaciones previstas en relación con la liberación de frecuencias del Segundo Dividendo Digital en la comunidad autónoma de Aragón.

LOS MISMOS CANALES / El proceso no implica la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se desplazan de frecuencia. Asimismo, se podrán seguir utilizando los televisores y descodificadores de TDT actualmente en uso. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo no habrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas previstas por el Gobierno.

Durante el cambio de frecuencias de TDT, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al apagado de esta última. Esta emisión simultánea tendrá una duración de seis meses en la mayor parte de los municipios y de tres meses en alguno de ellos.

En total, en la comunidad autónoma de Aragón, 28.702 edificios en los que residen 789.263 personas (18.980 y 630.747 respectivamente en la provincia de Zaragoza), tendrán que adaptar sus instalaciones durante el proceso del Segundo Dividendo Digital.

A partir del 18 de septiembre se iniciará la emisión en simultáneo en las frecuencias nueva y antigua en 645 municipios de la región (incluidas las tres capitales de provincia) que reciben la señal de televisión de cinco áreas geográficas diferentes. En ellos, migrarán una o dos frecuencias, lo que afectará a distintos canales de televisión.

ADAPTACIÓN / Por ello, las comunidades de propietarios de los edificios donde se tengan que realizar adaptaciones deberán, durante los próximos seis meses, realizar los cambios en sus sistemas de recepción de TDT para visualizar los canales en las nuevas frecuencias. «El cambio de frecuencias no afectará por igual a todos los edificios», explicó Fernández-Paniagua. «Deberán realizar adaptaciones los inmuebles de tamaño mediano o grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables, mientras que las viviendas individuales no necesitarán hacer esta adaptación», precisó.

Para llevar a cabo la adaptación, las comunidades de los edificios en los que sea preciso realizar cambios en los sistemas de recepción de la señal de televisión deberán contactar un instalador registrado. La información de contacto de estos puede consultarse en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) y en la página web www.televisiondigital.es. Además, los usuarios pueden informarse en www.televisiondigital.es y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879.