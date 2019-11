Los cambios en los semáforos de la plaza Paraíso elevan un 6% la velocidad comercial del bus

Los cambios introducidos en la regulación semafórica de la plaza Paraíso de Zaragoza están dando resultados. Al menos los que perseguía el Gobierno PP-Cs con ellos. Este viernes ha dado cuenta de ellos la responsable municipal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, en la comisión plenaria del área. Un balance prematuro, advirtió la concejala conservadora, pero que ya ha permitido que «la velocidad comercial del autobús haya aumentado un 6%» en el mes que lleva implantada. Las prioridades de paso han cambiado en este céntrico punto de la ciudad, mínimamente, según ha insistido la edila, y se siguen respetando las condiciones contratadas con el tranvía, ya que no baja de los 19 kilómetros por hora de media su velocidad comercial.

No en vano, la titular de Servicios Públicos ha explicado que se seguirá trabajando en ir más allá, tras constatar esta «tendencia positiva» que ha beneficiado, ha apostillado, a once líneas de autobús. Con la siguiente fase, dijo, la mejora en la velocidad comercial del bus «podría llegar al 12%». Lo testearán para «ver qué sucede» y comprobar si dando más tiempo de paso en las arterias que convergen en esta céntrica plaza, el promedio de la línea del tranvía se mantiene por encima todavía de esos 19 km/h que obliga el contrato con Los Tranvías de Zaragoza.

Sin embargo, para Podemos-Equo, esta medida enmascara la intención real de buscar favorecer al vehículo privado en detrimento del tranvía, del peatón y de la movilidad ciclista, ha criticado el concejal Fernando Rivarés. Porque el semáforo, cuando se cambia a verde, «lo hace para todos, para el bus y para los coches», y ahora «lo tienen más fácil» para pasar por Paraíso. Por eso, ha advertido de que la reducción en los últimos años de la intensidad de vehículos que soporta este nudo de comunicaciones del centro de Zaragoza, constante desde el estreno de la línea del tranvía y que ha supuesto de bajar los 75.000 vehículos a la mitad, se podría estar revirtiendo ya y volver a crecer con medidas como esta. «Están habiendo más vehículos, el tráfico se está disparando ya», ha añadido.

«Usted parte de una tesis que es errónea», ha respondido Chueca en la comisión, en referencia a ese supuesto trato de favor al vehículo privado, y puso como ejemplo lo que sucede ahora en el paseo Constitución, donde «lo tienen más difícil» para pasar al añadirle a la prioridad que tenía antes el tranvía la que se le da al bus y al taxi.