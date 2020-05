La campana que simboliza la lucha contra el pantano de Biscarrués volverá mañana a Erés

La campana de Erés volverá mañana al municipio en un recorrido organizado por la Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos para celebrar la sentencia del Tribunal Supremo, que anula el proyecto del embalse en este territorio.

Dentro de las limitaciones actuales, el sábado a las 9:30 horas partirá desde Murillo de Gállego una marcha en coches particulares para transportar la campana de Erés, que les ha acompañado durante los 33 años de reivindicación, y pasará por los pueblos afectados por este proyecto ya descartado, como son Murillo de Gállego, Agüero, Riglos, Concilio, Santa Eulalia, Ayerbe, Biscarrués y terminará en Erés, "para devolver testimonialmente la campana al sitio del que nunca debió salir", según ha explicado la coordinadora en una rueda de prensa esta mañana. Por el centro de la vía principal se desenrollarán las telas azules de la Coordinadora usadas en otras movilizaciones, todas unidas formando un gran camino azul, y se leerá el manifiesto de la caravana.

No cabe un resquicio para un nuevo proyecto

Esta mañana en la rueda de prensa se ha insistido en que la sentencia ha dejado muy claro que no es posible alterar el estado ecológico de las masas de agua, ya no solo con un embalse, "que evidentemente paraliza el curso del agua y produce una alteración, sino también de traer una cantidad de agua de un curso del río, que altera las masas", han explicado. "No existe la posibilidad de un nuevo proyecto desde el punto de vista jurídico y mucho menos técnico, y jurídicamente ha quedado blindado con esta sentencia. No cabe jurídicamente un resquicio que permitiera volver a un proyecto nuevo o modificado. Es más, todos los embalses actualmente tendrán esta cuestión jurídica sobre la mesa", ha manifestado Luis Tirado, delegado de SEO BirdLife en Aragón.

En la rueda de prensa han intervenido además el alcalde de Biscarrués, Chema Giménez, el alcalde de Santa Eulalia de Gállego, José Antonio Casaucau, Gustavo Ortas, representante de la Asociación Gállego Activo, y Jesús Estachod y Lola Giménez, presidente y portavoz de de la Coordinadora. Giménez ha explicado que los abogados han sido muy claros en cuanto a que la sentencia indica que ninguna masa de agua en buen estado puede ser modifica de ninguna manera, "por lo que, aunque haya un cambio de gobierno, los gobiernos no quieren ni pueden ser ilegales, por lo que este pantano queda descartado y el territorio a lo largo de estos años se ha ganado el derecho a no ser inundado. Es totalmente inviable que se construya un pantano en el Río Gállego", ha concluido.

Los presentes han hecho referencia a las obras que quedan pendientes en el territorio, ligadas sobre todo a la comunicación, como es la banda anda o algunas carreteras. El alcalde de Santa Eulalia ha recordado la vía 11202, la A132 y el non nato eje del río Gállego de Zuera a Ayerbe. Sin olvidar los arreglos de los puentes del embalse de la Peña y el de Santa Eulalia. "La A 125 se empezó a desmontar para su arreglo y se quedó paralizado por el proyecto, están todos los desmontes de las curvas hechos. La deuda histórica con la zona es larga", ha apuntado Estachod.

Un alto valor ecológico

Tirado subrayó que con esta sentencia se salva una zona de alto valor ecológico, y de un alto valor paisajístico como es la zona de los Mallos de Riglos, declarado Monumento Natural recientemente. Se conserva el propio curso del Gállego, la Red Natura afectada y las miles de hectáreas que se hubieran transformado en regadío en Los Monegros en una zona de alto valor ecológico destruyéndolas. "Vamos a trabajar para que el medioambiente se convierta en una oportunidad para el territorio", ha dicho. Lola Giménez ve necesario un reequilibrio territorial en Aragón, "los territorios sin regadíos no reciben los mismos fondos para otros modelos de desarrollo que no tienen que ver con el regadío", ha defendido. Mientras que el delegado de SEO BirdLife ha indicado que Riegos del Alto Aragón "debería tener en cuenta los factores limitantes que van a ir en aumento debido al cambio climático y cómo adaptarse". "Pueden contar con el futuro plan de desarrollo rural para construir y dialogar sobre esa desescalada o modernización ambiental del regadío. En ese trabajo arduo iremos de la mano y apoyaremos los grupos ecologistas", ha dicho.

Gustavo Ortas de la Asociación Gállego Activo cree que esta sentencia ha supuesto "quitar ese freno de mano a la hora de seguir con el turismo activo que se realiza en Murillo de Gállego, pero que no influencia solo a Murillo y no se queda únicamente en la redolada de la Galliguera, sino que llega mucho más lejos". "Esperamos que esto sirva para desbloquear las inversiones previstas y que siempre había una negativa porque había un proyecto de pantano", ha comentado. Ha hecho referencia además a que, cuando se comenzó el sector en el año 1995 en Murillo de Gállego ,solo había 3 niños en el colegio y hoy hay 18, y en Ayerbe se ha ampliado los niveles educativos de segundo de ESO a cuarto. "La industria turística es motor de desarrollo en toda la zona y es un factor fundamental para continuar con el desarrollo complementario a las labores agrícolas y ganaderas", ha defendido.

El presidente de la coordinadora ha destacado que este hecho pueda servir para que otros territorios con conflictos similares allanen el camino, como son Yesa, Mularroya o Delta del Ebro.