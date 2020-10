El campus anula el canon de las cafeterías para que puedan abrir

La Universidad de Zaragoza ha optado finalmente por reducir a cero el canon de las cafeterías de las diferentes facultades de la institución académica con el fin de que estas puedas reabrir este curso. En un primer momento, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la propuesta del campus fue reducir la licitación al 50% de su precio base, facilitando las condiciones a las empresas candidatas. Sin embargo, la crisis sanitaria derivada del coronavirus ha frenado el negocio y ni siquiera con la bajada a la mitad del canon se ha logrado abrir estos servicios. Actualmente, tan solo seis de las 21 cafeterías de la universidad, en los campus de las tres provincias, están abiertas.

Finalmente, la comisión de compras de la institución ha decidido esta semana ceder y reducir a cero la licitación tanto de los servicios pendientes de adjudicar como de aquellos que sí prorrogaron sus contratos. «El periodo de adecuación de los contratos será de 18 meses. No lo hacemos más largo porque no sabemos qué pasará en el futuro y lo hemos tramitado con condición urgente por la situación actual. Dentro de 18 meses ya veremos», según explicó el gerente de la Universidad de Zaragoza, Alberto Gil.

Las nuevas ofertas, con las condiciones ya modificadas, se van realizar en las próximas fechas. En aquellas cafeterías que ya han sido adjudicadas «se modificará el contrato» de las empresas para dejárselo con un canon cero, como al resto, y, por tanto, se les reintegrará el dinero ya aportado.

En el caso de los servicios que se licitaron pero que quedaron desiertos (porque no se presentó nadie) también se aplicará el canon cero, pero en ellos se establece un contrato de un año como máximo. «Se justifica que sea menor a los otros porque ya intentamos adjudicar el proceso, pero quedó sin cubrir», añadió Gil. La situación ha dejado este curso, por el momento, a unos 100 trabajadores del sector de las cafeterías de las facultades sin trabajo. Algo que, con el canon cero, se espera que pueda revertirse.

Adjudicaciones para enero / Algunos de ellos se encuentran en erte a la espera de la esperada reapertura, ahora ya con las nuevas condiciones. Según añadió el gerente, no se espera que hasta enero se puedan formalizar las adjudicaciones dada la situación epidemiológica. «Todo dependerá de cuándo las empresa interesadas llamen a la puerta y, obviamente, ahí entra los estados de alerta sanitaria. No creo que ahora, con las normas impuestas en el nivel 3, venga muchas porque se hace inviable empezar al no estar permitido el consumo dentro del local. Eso limita la situación», señaló.

Algunas de las cafeterías que salieron a concurso y quedaron sin aspirantes fueron, por ejemplo, la del comedor de la Facultad de Ciencias, la más grande del campus San Francisco de Zaragoza. En esta se pagó en la última licitación 19.000 euros por curso y ahora, con la reducción, se sacó por 9.500 euros el curso. No acudió nadie. Ahora saldrá su oferta por un canon de cero euros.

«Lo hemos conseguido» / Uno de los trabajadores afectados por la situación es Manel Fernández, con 24 años de experiencia como camarero en la cafetería del edificio universitario Torres Quevedo, en el campus Río Ebro. La noticia de la eliminación del canon la recibió «con mucha alegría» porque «más de cien personas vamos a volver a trabajar», reconoció a este periódico.

El propio gerente le contactó para trasladarle la modificación y Fernández augura ahora «un horizonte bueno». «Casi todas las empresas van a seguir trabajando, además con contratos de 18 meses y la situación mejora muchísimo. Lo hemos conseguido», reconoció. En su caso, en el edificio Torres Quevedo daban a diario más de 300 comidas que ahora, dada la situación, podrían ser unas 40 en el momento en que el nivel 3 desaparezca y se pueda volver al consumo en el interior de los establecimientos.

Entre las cafeterías que actualmente se encuentran cerradas están la del edificio de Matemáticas y la Facultad de Derecho; el edificio Betancourt, en el campus Río Ebro; el de la Facultad de Veterinaria; y o el servicio de Paraninfo, sede del rectorado del campus público