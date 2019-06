El campus podría adelantar a los investigadores la subida salarial

La Universidad de Zaragoza podría adelantar a los más de 300 investigadores predoctorales la subida salarial que tienen reconocida tras la publicación del Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación.

El problema es cómo hacerlo, ya que el dinero debe llegar del Ministerio de Ciencia y Universidades, pero desde el campus público apoyan la reivindicación de los jóvenes y van a intentar reintegrar las cantidades con recursos propios. De hecho, el Consejo de Gobierno de la institución, reunido ayer, apoyó la solicitud de la Universidad de Zaragoza al Gobierno de Aragón de autorizar un incremento del capítulo I (gastos) para poder ejecutar la subida salarial.

Se trata de una condición económica que afecta al tercer y cuarto año de contrato predoctoral y que supone mejoras salariales de entre 200 y 500 euros. En la actualidad, estos jóvenes cobran alrededor de 1.000 euros. «Hemos pedido al ministerio cómo hacerlo, porque nos dicen que no puede haber un incremento del gasto público, pero sí tiene que haber una subida salarial. En un mismo documento nos dicen que sí y luego que no. Por lo tanto, no lo entendemos», indicó el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. «En cualquier caso, lo vamos a asumir, pero requerimos la autorización de la DGA», dijo.

De momento, se desconoce la cifra exacta que conllevaría la subida salarial. «Nosotros tenemos unos presupuestos aprobados este año y tendríamos que acudir a una póliza de crédito. Lo que tengo claro es que son unos investigadores esenciales para el reemplazo de la universidad y de la ciencia española que no pueden estar esperando», añadió Mayoral.

«Sus sueldos mileuristas no tienen sentido en un país avanzado. Luego nos quejamos de que el talento se nos va. Tenemos que asumir nuestra parte y reclamar, aún a riesgo de que la respuesta no sea positiva. No se lo merecen y hay que estar a su lado», reiteró el rector.