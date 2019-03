Daniel Pérez, candidato de Cs a la DGA, dice que "Aragón no es Andalucía"

El candidato de Ciudadanos a las elecciones autonómicas en Aragón, Daniel Pérez, ha dicho este martes que "Aragón no es Andalucía" en lo relativo a "chiringuitos injustificables" y que tampoco lo es en el terreno de unos pactos sobre los que prefiere no pronunciarse hasta después del escrutinio.

"Si Aragón no es Andalucía, es que no es Andalucía en ninguno de los sentidos", ha indicado Pérez al ser preguntado por los pactos, si bien ha recalcado que "la política es el arte de llegar a acuerdos", que "no pasa nada por llegar a ellos" y que la formación naranja es "un partido de pactos y acuerdos" sin dejarse llevar "por radicalismos de ningún tipo".

El candidato de Ciudadanos a presidir el Gobierno de Aragón ha hecho estas declaraciones después de intervenir, junto a la candidata a la alcaldía de Zaragoza, Sara Fernández, en un desayuno informativo preelectoral organizado por el Foro Adea.

Sobre los pactos con el PSOE, al que la ejecutiva nacional de la formación dijo "no" por unanimidad, ha apuntado la posibilidad de que después de las elecciones generales del 28 de abril Pedro Sánchez ya no esté en primera línea política y, en consecuencia, ello facilite llegar a acuerdos con un partido que "tantas cosas buenas ha hecho por España".

En el Foro Adea ha vuelto a destacar la lucha contra la despoblación como uno de los principales problemas a tratar, porque además de "urgente" es transversal, en el sentido de que afecta a todas las áreas de gobierno.

Pero a ello ha sumado otra prioridad: la revisión de un sistema fiscal que, a su juicio, no permite a Aragón ser todo lo que competitiva que debería.

Para ello no defiende una "revolución fiscal", sino una evolución "armonizada" para que "no salga del bolsillo de los aragoneses ni un euro más de los estrictamente necesarios para cubrir los servicios básicos".

Así, siempre sin tocar el gasto social o los capítulos de personal, ha propuesto la desaparición definitiva del impuesto de sucesiones, al que "se le ha dado una estocada importante" y ahora debe recibir "la puntilla".

En cuanto al resto, ha señalado que "es cuestión de mirarlos" y analizar también el gasto "partida a partida", sin concretar más ya que consideran que hasta que no lleguen al Pignatelli y vean la situación exacta de las cuentas "difícilmente" sabrán hacia dónde ir en política fiscal.

Por su parte, la número 1 de Ciudadanos al Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha marcado como prioridad que la capital aragonesa tenga "la imagen que merece" a nivel nacional e internacional como quinta ciudad de España.

Ello, en su opinión, pasa por convertir a la ciudad en un polo de atracción de inversiones y en reactivar la economía, lo que pasa, a su vez, por una fiscalidad adecuada pero también por unos servicios públicos en condiciones y una escena urbana acorde a la imagen que se quiere mostrar.

En lo relativo a los pactos, ha reiterado que ellos dialogan "con todo el mundo" y que lo hacen sobre todo para alcanzar "acuerdos de ciudad", porque los intereses de Zaragoza deben estar "por encima de los intereses de las siglas".

Un modelo de ciudad en el que, al menos de momento, no cabe una segunda línea de tranvía porque es "inviable económicamente".

No la ha rechazado "de facto", no obstante, porque "tiene sentido" que a la línea 1 se le sume una segunda, pero ha recordado que el Consistorio tiene a día de hoy una prohibición ministerial para endeudarse a largo plazo, lo que imposibilita inversiones como esta.

Frente a ello, Fernández ha apostado por coordinar y ordenar los medios de transporte existentes, algo que cree que no se hizo con la llegada de la línea 1 de tranvía, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico de los nuevos barrios y la disminución en otros e incluyendo también al peatón y a las nuevas formas de movilidad.

Ciudadanos ha sido la tercera formación política, después de IU y CHA, en pasar por este ciclo preelectoral del Foro Adea, que continuará el próximo 20 de marzo con Arturo Aliaga y Elena Allué, cabezas de lista del PAR a las Cortes de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza, respectivamente.