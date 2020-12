La capital zaragozana acumula el 58,6% de sanciones de todo Aragón

En el conjunto de Aragón se encuentran en proceso de resolución cerca de 24.000 propuestas de sanción por incumplimientos relacionados con vulneraciones de la normativa puesta en marcha a raíz de la propagación de la pandemia del coronavirus. Una parte considerable de esas propuestas se han formulado en el municipio de Zaragoza por parte de la Policía Local.

En efecto, este cuerpo de seguridad ha tramitado desde julio hasta la fecha presente 13.610 denuncias o propuestas de infracción, lo que representa el 58,06% del total. Desde marzo, se registran a razón de un centenar de multas diarias en tramitación.

Un número indeterminado de estos procedimientos se han incoado a personas reincidentes. En esta materia, el organismo responsable es el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Durante el periodo de confinamiento perimetral, que terminó el pasado 30 de noviembre y se inició el pasado mes de julio aunque ha pasado por sucesivas etapas de activación y desactivación, el número de propuestas de sanción en Zaragoza y su término ascendió a 542. Al mismo tiempo, las referidas a la limitación de la libertad de circulación en horario nocturno (toque de queda) fueron 1.044.

«La apertura de propuestas de sanción es solo una parte mínima del cometido de la Policía Local», subraya un portavoz del cuerpo. «Durante todo este tiempo de confinamiento ha sido mucho más importante la labor social que han desarrollado los agentes, como la ayuda a personas mayores e impedidas que no podían abandonar su domicilio», precisa.

En el conjunto de Aragón, casi todas las propuestas de sanción han sido por no llevar mascarilla en público, infracción que representa casi tres cuartas partes de las infracciones, a la que siguen estar en la calle en horario de toque de queda (de las once de la noche a las seis de la mañana) y no respetar los confinamientos perimetrales, ya sean de localidades concretas, de provincias o de comunidades.

La cifra de expedientes, que cambia a diario debido a la apertura de nuevos expedientes, resulta de la suma de las propuestas realizadas en todas las provincias aragonesas por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad con competencias, desde la Policía Local a la Nacional, pasando por la Guardia Civil. La lista la encabeza Zaragoza con 17.241 expedientes, seguida de la de Huesca (4.465) y la de Teruel (1.732), a fecha de 6 de diciembre del 2020.

También se han formulado propuestas para otras conductas consideradas irregulares, como fumar en público sin mantener la distancia interpersonal de dos metros o no cumplir el aislamiento. En la provincia de Zaragoza, casi un millar de actas se han abierto por beber o hacer botellón en lugares públicos, así como por mantener reuniones con más de seis personas en total. Rebasar el aforo permitido ha supuesto la apertura de más de 400 expedientes, al tiempo que 170 se han debido al cierre tardío de establecimientos de hostelería.

ASUNTOS ARCHIVADOS / Con todo, no todos los expedientes terminan con la imposición de una sanción económica. Se han dado casos, en particular por infracciones durante la primera oleada de coronavirus, en que los sancionados han recurrido y han conseguido el archivo del expediente. Este es el caso, por ejemplo, de una vecina de Jaca a la que se le abrió expediente por pasear a su perro a una distancia considerada «excesiva» de su domicilio, siendo que por aquellas fechas (abril del 2020) se había establecido un límite espacial a numerosas actividades. La afectada recurrió el expediente, abierto por la Policía Nacional, y la Subdelegación de Huesca decidió en agosto archivar el procedimiento sin explicar el motivo de tal decisión.

La normativa sancionadora se basa en una instrucción emitida por el Departamento de Sanidad emitió el pasado 18 de septiembre. Así, infringir la obligación de utilizar la mascarilla se castiga con un mínimo de 300 euros y saltarse los aislamientos obligatorios para contagiados o sospechosos conlleva multas mínimas de 3.001 euros.

Si no se respeta el régimen de aforos, se considera infracción grave cuando no se respeta, además, el régimen de horarios de apertura o se constata el incumplimiento de utilizar mascarilla por parte de las personas presentes en el establecimiento o actividad de que se trate o los empleados del mismo. Esta sanción tiene una cuantía mínima de 3.001 euros. Respecto al consumo de alcohol y otras bebidas en la vía pública, así como de tabacos y similares, la cuantía mínima es de 300 euros. Cuando la infracción se comete en grupos de diez o más personas o compartiendo recipientes de bebida, es de 600 euros.

En el caso de eventos o actividades con numerosa asistencia, el importe económico de la sanción puede alcanzar una cuantía mínima de 6.000 euros.