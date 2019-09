Cariñena festeja la vendimia y su «milagroso» vino de las piedras

La Denominación de Origen (DO) Cariñena celebró este domingo el acto principal de su 53ª edición de la Fiesta de la Vendimia, un día para homenajear el trabajo de todas las gentes que se dedican al mundo del vino. El escritor y periodista aragonés Antón Castro fue como invitado de honor el protagonista de este año y el encargado de realizar el emblemático encendido de la fuente del vino. Previamente dio un emocionante discurso en el que trasladó al público su estrecha vinculación con la denominación y resaltó su amor al peculiar terreno pedregoso de la zona, que definió como «auténticamente milagroso» para el cultivo de viñedos.

Los actos se iniciaron con el tradicional pisado ante el público de las uvas para recoger el primer mosto del año, bendecirlo y ofrecérselo al Santo Cristo de Santiago, patrón de Cariñena. Cada edición se encargan de este cometido los representantes de una localidad de la denominación y este año han sido dos vecinos de Cariñena, Esperanza García y Javier Vicente.

La anunciada lluvia apenas hizo acto de presencia salvo en los minutos finales sin deslucir el día grande de la DO más antigua de Aragón. Cientos de personas se sumaron a los actos programados con motivo de esta tradicional celebración.

ECONOMÍA CIRCULAR

El presidente del consejo regulador, Ignacio Casamitjana, resaltó que en sus casi 90 años de vida, la DO Cariñena ha conseguido «estar a la vanguardia» y ser una de las denominaciones españolas «pioneras». «Para continuar por esta senda y conquistar el futuro, debemos basar todos nuestros esfuerzos en dos pilares fundamentales: economía circular y calidad», afirmó.

En su intervención, Castro comenzó recordando su larga vinculación con Cariñena, desde que con 19 años –hace casi cuatro décadas– llegó «a un bar de esta misma plaza» buscando trabajo precisamente en la vendimia y así vivió «una experiencia iniciática: un despertar a la viña, a la vida e incluso a la amistad». Y cómo desde entonces «no me he olvidado de Cariñena jamás; he disfrutado de su viñedo, de su historia, de ese mar verde que se ofrece al pasajero».

Por entonces, relató, «aún no era consciente» de que el terreno pedregoso que caracteriza esta denominación «resultaba auténticamente milagroso para la garnacha, la cariñeña, el macabeo, la syrah o el tempranillo». «Todas esas uvas –continuó­– son una y muchas: un arsenal de sensaciones, de hábitos, de sueños, y, también, una industria en marcha. Una industria que no cesa».

Un lema con «fortuna» / El invitado de honor incidió en la «evolución y crecimiento» de la denominación y «la consolidación de una bella forma de hacer vino». Aplaudió igualmente «ese lema feliz que ha hecho fortuna: el vino de las piedras, que encarna los prodigios del azar». «El vino es fantasía, delirio, sensualidad», afirmó. Y terminó su intervención mostrando cómo su afecto hacia los campos, las gentes y los vinos de Cariñena se traslucen en su obra con la lectura del poema Soliloquio del enólogo, incluido en su reciente poemario Vino del mar, que está dedicado íntegramente a este territorio.

Tras los discursos, se accionó el interruptor con el que la fuente de la Mora comenzó a manar vino durante todo el día, en lo que es la seña de identidad más original de la Fiesta de la Vendimia de la DO Cariñena.