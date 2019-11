Carmen Sánchez: "Nos matan porque somos mujeres y no puede haber ni un matiz"

La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, ha afirmado este martes, ante el veredicto del crimen de Delicias y las declaraciones institucionales de contra la violencia de género frustradas por Vox, que "nos matan porque somos mujeres y ante eso no puede haber ni un solo matiz".

"No entiendo cómo hay personas que en lugar de un corazón tienen una piedra", ha expresado Sánchez en referencia al boicot de la formación de extrema derecha a las declaraciones institucionales con motivo del Día Internacional contra la violencia contra las mujeres, que le parece "fatal".

"No puede haber ni una sola persona que no apoye a una mujer que la están maltratando" y que no tenga "ni el más mínimo dolor y sentimiento" ante una persona que acaban de asesinar, ha espetado.

Sánchez no ha valorado el veredicto del jurado por el crimen de Delicias, que vio asesinato pero no agravante machista pese a las declaraciones del entorno de la víctima, pero sí que ha cargado contra las justificaciones que se han vertido en este y otros juicios similares.

En palabras de la delegada del Gobierno, no se pueden contemplar como justificaciones aspectos como "si llevaba la falda corta, si bebía, si tenía un amante o si colgaba fotografías en las redes sociales". "Nos matan por ser mujeres", ha recalcado.

Ha reconocido que "queda mucho por hacer" en esta lucha, pero ha insistido en hacer un llamamiento sobre todo a la sociedad, para que ante "el más mínimo indicio" de que una mujer lo esté pasando mal, la ayuden y den la alerta a las autoridades.

Y a ellas, las mujeres víctimas, les ha repetido que "no están solas" y que pidan ayuda.

Por otro lado, respecto a la futura incorporación del Ayuntamiento de Zaragoza al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, conocido como VioGén, a lo que se comprometió de nuevo el alcalde, Jorge Azcón, este 25 de noviembre, ha señalado que siguen esperando a que el Consistorio tome esa decisión.

Ha considerado importante la adhesión de Zaragoza a VioGén, que implicaría la incorporación de la Policía Local en la lucha contra la violencia machista, para unir fuerzas y efectivos que den cobertura y apoyo a las mujeres víctimas.

Lo mismo ha dicho con respecto al resto de municipios aragoneses que cuentan con policías locales, ya que hasta el momento solo la ciudad de Huesca se ha unido a este sistema.