Las carreteras de la provincia de Huesca recuperar la normalidad y la DGT recomienda precaución por el hielo

Las carreteras de la provincia de Huesca van recuperando la normalidad tras el paso de la borrasca 'Filomena' por la comunidad aragonesa, aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recomendado seguir extremando la precaución ante la posible aparición de placas de hielo, tras la bajada generalizada de las temperaturas.

La jefa provincial de Tráfico en Huesca, Margarita Padial, ha informado de que durante el fin de semana, los equipos de vialidad invernal han estado trabajando para acondicionar las carreteras de la red principal y secundaria del Altoaragón y aunque se han producido algunas situaciones "complicadas", no se ha registrado ninguna incidencia "reseñable".

Padial ha resaltado que el problema más notable en las carreteras ha sido el corte de la circulación para vehículos pesados y la obligatoriedad del uso de cadenas para el resto de vehículos. Ha añadido que "a penas ha habido desplazamientos ni movimientos de vehículos, por lo que el fin de semana ha sido tranquilo, dentro de lo complicada que es la situación".

CARRETERAS LIMPIAS

Las carreteras en la red provincial están limpias. No obstante, en estos momentos, la mayor preocupación es el hielo por las bajas temperaturas que se están registrando en la provincia.

La jefa provincial de Tráfico en Huesca ha hecho hincapié en algunos consejos a la hora de conducir en estas situaciones, en las que lo más importante es no coger el vehículo si no es necesario y en conducir con velocidad moderada, evitar zonas sombrías y no tocar el freno. "Hay que ir a una velocidad más moderada y tener en cuenta las zonas en las que previsiblemente se pueden crear placas de hielo, como las zonas en penumbra, las que están bajo los puentes o las orientadas al norte".

Por último, Padial ha afirmado que "el hielo es el enemigo invisible" y "puede provocar muchos problemas si no se circula con precaución".