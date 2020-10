Casals tergiversa una vez más aspectos relacionados con Aragón

La editorial catalana Casals ha vuelto a estar en el punto de mira de los aragoneses debido a un error más que tergiversa la historia y la realidad de la comunidad. En este caso el fallo ha sido encontrado en un libro de Lengua Castellana y Literatura de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) donde pone que «en Aragón hay una variedad del castellano denominada habla aragonesa o baturra».

Raúl Oliván, director general del Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón, recibió esta foto de una fuente muy cercana y no dudó en compartirlo en sus redes sociales debido a que, según informó a este diario, le llamó mucho la atención «al tratarse de un libro vigente» que se usa en Aragón.

«Estas cosas pasan pero hay mucha gente haciendo y mirando estos textos y no deja de ser un gazapo que muchos niños leerán y aprenderán» debido a que es algo que en otras comunidades no llamará tanto la atención como ha pasado en Aragón, explicó Oliván, debido a que su mensaje no dejó indiferente a nadie y recibió bastantes respuestas.

El Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ya se hizo eco de este error y en noviembre del 2019 se puso en contacto, a través de una carta, con la editorial Casals. En ella le comentaban dicho error y le explicaban el por qué no es así. «El aragonés también es una lengua románica, derivada del latín, y ha de diferenciarse claramente de la variedad dialectal del castellano que en el libro se denomina habla aragonesa o baturra y que, en los estudios filológicos, suele llamarse castellano de Aragón, y que Menéndez Pidal en Orígenes del español denominaba castellano oriental. Por otra parte, en la zona oriental de Aragón se hablan diversas variedades del catalán occidental».

Desde Educación explican que «en cuanto hubo conocimiento de distintos errores en libros de texto, la Dirección General de Política Lingüística se puso en contacto con la editorial para pedir su rectificación» y además, se ofrecieron «encantados» a dar asesoramiento y colaboración para que «la información que aparezca sobre nuestras lenguas propias en los libros de texto sea lo más fiel posible a nuestra realidad social, cultural y jurídica».

Este no ha sido el primer error que el director general de política Lingüística, José Ignacio López Susín, les ha hecho llegar a la editorial debido a que, ya en septiembre del 2019 les indicó otro fallo en un libro correspondiente a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO, donde ponía que "las lenguas que se hablan en nuestro país son: el castellano, el gallego, el catalán (cuya variante valenciana se reconoce como lengua cooficial en la Comunidad Valenciana) y el vasco o euskera. Olvidándose por completo del aranés así como de las lenguas reconocidas oficialmente, aunque no oficiales, como son el aragonés y el asturiano, además de las lenguas bereberes de Ceuta y Melilla".

Este error, a parte de no haber sido corregido un año después, sale también en el libro que usan los alumnos de un curso más durante este curso 2020-2021.

En esta primera carta, López además añade otros fragmentos extraídos del mismo libro donde se dice que "las fablas aragonesas son una manifestación de la antigua lengua aragonesa". Ante esta parte del libro, el director general indica que se trata de un «párrafo bastante confuso además de inexacto. ¿Qué son las fablas aragonesas? Y por otro lado incoherente con el párrafo anterior en el que se afirma que no “perduraron como lenguas independientes”, sin embargo, en este párrafo se dice que “son una manifestación de la antigua lengua aragonesa».