Casi 40.000 clientes en el estreno del nuevo outlet de El Corte Inglés

Como un primer día de rebajas de los de antes. El nuevo outlet de El Corte Inglés en Grancasa vivió ayer su estreno soñado y antes de que abriera sus puertas a las 10.00 horas ya había gente esperando a la entrada del establecimiento. Apenas media hora después incluso se formaron filas para pagar. El nuevo centro de oportunidades del barrio del Actur, que sustituye al que la cadena tenía en el parque de medianas de Plaza Imperial, superó las expectativas del grupo y congregó a cerca de 40.000 visitantes en su primer día de apertura. «Esperábamos mucha gente, pero no pensábamos que tanta», indicaron fuentes de El Corte Inglés, que destacaron que a las 12.45 horas ya habían pasado por la tienda más de 7.500 personas.

El nuevo outlet cuenta con dos plantas: en la baja se ubican los artículos de moda, deportes, complementos y zapatería, mientras que en la uno se venden electrodomésticos, productos electrónicos y muebles.

En la primera hora de su estreno, la clientela femenina ganó por goleada y los lineales de moda fueron los más solicitados. «He venido con las ideas muy claras porque necesito unos vaqueros y un abrigo, así que espero ceñirme a eso», explicó Carmen, una zaragozana de 54 años que como la mayoría de los clientes acudió con una decisión de compra muy definida. El objetivo último era sacar el máximo provecho a las gangas que pueden encontrarse en la nueva tienda, que ofrece descuentos de hasta el 70%.

DE 5.000 A 1.500 EUROS / «Yo no había estado en el de Plaza Imperial pero, por lo que estoy viendo, hay cosas que merecen mucho la pena», indicó María Pilar, una jubilada de 68 años. Abrigos de Roberto Verino al 50% (de 495 a 249 euros), vaqueros de Levi’s al 60% (de 95 a 38 euros), zapatos de Michael Kors al 58% (de 140 a 59 euros), un abrigo de piel de Marcelo Rinaldi al 70% (de 5.000 a 1.500 euros), un cortavientos de Norway a mitad de precio (de 199 a 99 euros), una americana de Tommy Hilfiger al 43% (de 329 a 189 euros), un abrigo de The North Face al 45% (de 215 a 119 euros) y otro de Geox al 60% (de 199 a 79 euros). La variedad de ofertas es amplia y pretende llegar a todo tipo de público.

Las gangas, de hecho, no se circunscriben a la planta de moda. Así, ayer podía adquirirse una lavadora Balay a mitad de precio (de 485 a 242 euros) simplemente por tener algún defecto exterior al haber sido arañada o golpeada, o un lavavajillas Siemens (de 699 a 349 euros). También se comercializan televisiones al 45% o sofás al 50%. «Si me puedo ahorrar 240 euros en una lavadora solo por estar un poco arañada pues perfecto», apuntó Manuel, un zaragozano que a las 10.40 horas hacía fila en la línea de cajas.

El nuevo centro –uno de los cuatro que la compañía tiene en Zaragoza– cuenta con una superficie de 7.400 metros cuadrados, el 80% de ellos en la planta baja. En la superior se ubica además un nuevo establecimiento de Sfera de más de 800 m², mientras que en la planta subterránea se mantiene el Hipercor.

La apertura del outlet supone el cierre (ayer mismo) del centro de oportunidades de la cadena ubicado en el parque de medianas superficies de Plaza Imperial, un complejo comercial que profundiza así su agonía y se queda aún más huérfano de tiendas.

El nuevo outlet, que ha estado cerrado casi dos meses para poder acometer las obras, no ha ocupado todos los metros que tenía el anterior Corte Inglés de Grancasa. De hecho, la pequeña planta superior ha quedado desocupada. «De momento no barajamos nada, aunque no descartamos habilitarla en un futuro», señalaron las citadas fuentes.