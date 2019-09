Aragón y Castilla-La Mancha piden financiación para servicios públicos en zonas despobladas

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y Aragón, Javier Lambán, han reclamado este martes la necesidad urgente de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de servicios públicos fundamentales en territorios afectados por la despoblación, teniendo en cuenta el coste añadido que supone para las autonomías.

Así se han pronunciado ambos responsables regionales en un encuentro bilateral celebrado en Molina de Aragón (Guadalajara) para tratar asuntos que conciernen a sendas comunidades autónomas, como son la despoblación y la necesaria financiación autonómica.

García-Page has señalado que "un elemento absolutamente imprescindible es que en el nuevo modelo de financiación que se negocie incluya dónde vive la gente" y ha señalado que es incuestionable tener en cuenta el coste por habitante de los servicios.

Asimismo, el presidente castellano-manchego ha señalado que la igualdad de oportunidad en servicios públicos básicos es "capital y constitucional", algo en lo que ha coincidido el presidente Lambán.

García-Page ha subrayado asimismo que ni Aragón, ni Castilla-La Mancha "piden dinero para intérpretes oficiales", ya que "el 94 por ciento del gasto público tiene que ver con las prestaciones públicas que ofrecen las comunidades autónomas, unas partidas que a todas luces son objetivables".

Ambos responsables políticos han coincidido en señala que dicho modelo de financiación debe incluir además el coste de la prestación de los servicios la dispersión de la población, la despoblación y el envejecimiento, cumpliendo así con los principios de solidaridad y suficiencia financiera.

Por su parte, han abordado la necesidad de que el Gobierno de España, con las modificaciones legales que sean necesarias, desbloquee tanto los anticipos a cuenta de 2019 que adeuda a las comunidades autónomas como la mensualidad de la liquidación del IVA de 2017 que deben percibir este año, para evitar tensiones en las finanzas autonómicas en el último trimestre del año.

En este sentido, ha señalado si no fuera así se estaría poniendo en riesgo el Estado del bienestar, dado que se está cargando a las comunidades autónomas con las obligaciones que debe tener la Administración central.

"Confiamos en que antes de que acabe el año se dé solución a los pagos pendientes que nos están llevando al estrangulamiento financiero", ha aseverado.

García-Page ha afirmado que no se ha negociado el nuevo modelo de financiación hasta el momento porque Cataluña no se ha querido sentar y el resto de comunidades han ejercido una gran responsabilidad al no querer imponerlo, pero ha advertido de que el tiempo se está agotando porque "se está produciendo un estrangulamiento financiero de las autonomías a medio y largo plazo".

Previo al encuentro de los presidentes, desde primera hora de la mañana se celebran dos mesas de trabajo de contenido eminentemente técnico.

Una de las mesas ha estado formada por el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de Aragón, María Teresa Pérez Esteban; el comisionado para el Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique López, y su homólogo en Aragón, Javier Alloé Sus.

La segunda de las mesas está formada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Aragón, Carlos Pérez Anadón; el director general de Presupuestos de Castilla-La Mancha, Isidro Hernández Perlines y el director general de Presupuestos, Financiación y Tesorería de Aragón, Andrés Leal Marcos.

Los presidentes de ambas administraciones autonómicas, Emiliano García-Page y Javier Lambán, han pasado por el Ayuntamiento de la localidad para saludar a la Corporación municipal, donde el presidente de Aragón ha firmado en el libro de honor del Consistorio para posteriormente trasladarse al Molino del Batán donde han mantenido una reunión.

Durante su visita a Molina, miembros de la plataforma ciudadana La Otra Guadalajara le han entregado una carta a Lambán para solicitarle un encuentro donde trasladarse sus reivindicaciones para impulsar el desarrollo de la comarca, solicitud que han hecho extensiva a García-Page, a quien no tenían previsto entregarle la carta ya que previamente le han enviado tres misivas sin obtener respuesta.