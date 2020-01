CCOO exige poner coto a la alta temporalidad de la DGA

El secretario general del sector autonómico de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón, Francisco González, pidió ayer al Gobierno aragonés que planifique el em- pleo público de la Dirección General de Aragón (DGA) y sea «valiente» ante la alta temporalidad. Además, incidió en que hay que solicitar al Ejecutivo central que elimine la tasa de reposición. Así lo indicó este jueves, en una rueda de prensa, junto a la responsable de empleo de CCOO en la DGA, Tania González, con quien presentó el informe El empleo público en la Administración general de la Diputación General de Aragón. Francisco González alertó de que la temporalidad en la plantilla de la Administración General de la DGA es de casi el 40%,«un abuso que no puede prolongarse más en el tiempo». Señaló que en 12 años, en los que han pasado gobiernos de diferentes colores por la comunidad, se ha mantenido «un consenso respecto a las políticas de empleo público». «Podemos decir, sin ningún tipo de duda, que el Gobierno de Aragón no cumple con la legis- lación que obliga a planificar la gestión de los recursos humanos», aseveró. En este sentido, recordó que el Estatuto Básico del Empleado Público dice que se debe producir dicha planificación, pero las cifras de temporalidad dejan «claro que no es así. «Lo que ocurre es que los sesgos de las oportunidades que tiene la ciudadanía para acceder a una plaza de empleo público se han dejado en manos de determinados altos funcionarios, supuestos técnicos», criticó el sindicalista. A su juicio, la visión que acaba imperando en las ofertas de empleo público «es que solo se convocan plazas de los niveles superiores, en una proporción totalmente asimétrica». CAPITALES SOBREDIMENSIONADAS Según detalló, el 75% de la plantilla de la DGA está en grupos inferiores y, sin embargo, sólo han salido el 50% de las plazas de estos grupos. «Los superiores han tenido el doble de oportunidades para estabilizar esta situación, de lo que estamos hablando es plantilla temporal que quiere una oportunidad de poder estabilizar su condición», denunció. Francisco González comentó que las capitales de provincia están «sobredimensionadas», ya que Teruel y Huesca capital tienen «mucho más personal funcionario y laboral de que lo que pesa la población respecto a la provincia, porque se centralizan los servicios en las capitales, y sin embargo la temporalidad es mayor fuera». «Con la escasez de empleo rural que hay, femenino especialmente, el Gobierno de Aragón debería tener un plan para estabilizar el empleo público en el territorio», señaló el representante de CCOO, que aseguró también que las mujeres salen «doblemente penalizadas» con la política de empleo público de la DGA.