Un centenar de policías nacionales de Zaragoza no pueden pedir cita para vacunarse

Entre 80 y un centenar de policías nacionales de Zaragoza llevan desde el pasado 12 de marzo sin poder acceder al sistema de autocita que permite reservar hora para inocularse la vacuna contra el coronavirus. Son agentes menores de 55 años, por lo que deberían estar incluidos en el proceso desde que se empezó a inmunizar al personal esencial (ahora el rango ha subido hasta los 65), pero debido a un problema todavía desconocido no pueden coger turno.

“No sabemos de quién es el problema porque desde la Jefatura Superior de Policía se pasaron las listas al Salud para incluir a todos los agentes”, explica Ángel Mena, del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Aunque estos agentes tengan el número para poder acceder al sistema, el código AR, la web no les permite entrar a pedir cita “porque no se les reconoce como personal esencial”, dice Mena.

“Llevamos más de 15 días así y no hay forma”, lamenta el portavoz de este sindicato, que insta a la Delegación del Gobierno en Aragón a que medie con el Salud para solucionar el problema. “Nos dicen que sí, que están realizando los trámites necesarios para solucionarlo, pero hay cien policías que todavía no pueden pedir cita”, denuncia Mena. Fue a finales de febrero cuando se incluyó a los policías, junto con otros grupos considerados esenciales, en el programa de vacunación, aunque solo a los menores de 55 años, puesto que se les está administrando el fármaco de AstraZeneca, que hasta hace una semana no era recomendable para mayores de esta edad.

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Aragón afirman que desde el Cuerpo Nacional de Policía sí que se les ha notificado este incidente y que el subdelegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ya se lo ha transmitido a Sanidad para que puedan subsanar el problema. Según la institución, "será en los próximos días" cuando se solucione.

Mayor riesgo

“Ahora ya sí que están vacunando a personas de hasta 65 años y está yendo todo bien. No hay problemas y pueden pedir cita”, cuenta Mena. El problema es exclusivo pues de esos cien agentes, entre los que hay algunos “que además realizan trabajos en otras comunidades y en embajadas extranjeras”, por lo que padecen un mayor riesgo de contagiarse por la movilidad a la que les obliga su trabajo.

En otras comunidades autónomas, aseguran desde el Sindicato Unificado de Policía, fue la propia Delegación del Gobierno la que realizó la gestión de incluir a los policías nacionales en las listas de los sistemas sanitarios correspondientes. Pero en Aragón la Delegación “envió un modelo de listado” a la Jefatura Superior y fue este organismo quien tuvo que hacer la petición y enviar los nombres de los agentes que se tenían que vacunar. “En algunas comunidades citaron a todos los policías y los vacunaron en tres días, pero aquí somos nosotros los que tenemos que pedir cita”, añade Mena.