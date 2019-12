El centro Luis Buñuel decide «no cerrar» pese al varapalo judicial

La sentencia judicial que declaró nula la cesión gratuita del instituto Luis Buñuel a las entidades que lo gestionan y el Gobierno PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza ya tienen una respuesta clara del centro social comunitario. La asamblea, reunida ayer, aprobó seguir adelante con su actividad, no se irán por mucho que lo diga un juez o el alcalde Jorge Azcón. «Hoy queremos lanzar un mensaje de alegría y tranquilidad. El juez únicamente se ha pronunciado sobre un acto administrativo. En ningún momento ha cuestionado nada que tenga que ver con este proyecto de cultura comunitaria y popular que cada día habitamos. Nosotras respondemos: somos muchas, somos diversas y seguimos abiertas», comunicaban en su portal web.

La reacción, cinco días después del fallo, fue contundente. No solo no responden marchándose aunque, tras el fallo, vuelva a convertirse en una ocupación ilegal, sino que defienden que el magistrado «no cuestiona en ningún momento que la autogestión sea un derecho» y le piden al ayuntamiento dialogar. «En el caso del Buñuel, además de un derecho es un hecho. Llevamos desde el 2012 dando vida a un edificio que llevaba nueve años abandonado y que el ayuntamiento quiere volver a dejar vacío. Sí, vacío, porque ese supuesto centro cívico que está prometiendo es puro humo», añadieron tras la asamblea celebrada en el centro.

«Denunciamos que hay un verdadero riesgo de que el edificio caiga en manos de la especulación y de la privatización de equipamientos públicos», apostillaron, a la vez que defendieron que «el Gancho ya tiene un centro cívico: el Luis Buñuel». Para ellos, esta situación viene de una «deriva ultraderechista y revanchista» que amenaza este proyecto y ante la que piden «estar alerta y apoyarnos unos a otros», lanzando «un fraternal abrazo» a los de la antigua cárcel de Torrero.

«El Buñuel no se para. La ciudad no se para. El Buñuel no se cierra», remarcaron. «Nos querían dormidas y con miedo. Pero nos van a encontrar despiertas, alegres y llenas de valentía», subrayaron. Con el apoyo, en la calle, de unas 200 personas.

A todo ello, desde el Gobierno PP-Cs se mantienen en la misma posición, les piden «colaboración» para devolver la «normalidad» al Luis Buñuel.