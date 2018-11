Cerca de 50 colegios solicitan la jornada continua para el próximo curso

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues nada todo trabajador jornada continuada . Creo que priman los intereses de los adultos antes que el de los niños que están formándose. Creo que no piensan en el agotamiento del cerebro para poder asimilar toda la metería que se de en una jornada continua. Una pregunta un profesor de la enseñanza pública o privada se les permite dar clase particulares . Me gustaría conocer si por ley les está permitido. SEÑORES ESTO DE LA JORNADA CONTINUDA CREO QUE NO SERA BUENO PARA CREAR PERSONAS SAVIAS .