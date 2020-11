La cesta de la compra se encarece pese a que la DGA diga lo contrario

Desde el mes de marzo, cuando comenzó el confinamiento, los precios de los productos en los supermercados ascendieron. Así lo refleja el estudio de Supermercados del año 2020 elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Un 2,8% aumentaron de media en ellos a nivel nacional en tiempos de pandemia. No obstante, el Gobierno de Aragón, a través del informe sobre la evolución de los precios de bienes y servicios de primera necesidad, elaborado por el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, junto con el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, afirmaba exactamente lo contrario recientemente.

En cuanto a los servicios funerarios, «a diferencia de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas», los precios se han mantenido «estables» en Aragón, a pesar de los cambios en la demanda y de aquellos derivados por los protocolos de higiene y seguridad sanitaria.

En lo que se refiere a los precios de los alimentos, desde la DGA informan que, a pesar de notar un incremento en el mes de abril, los meses de mayo y junio sirvieron de recuperación del nivel de precios anterior. Asimismo, estas variaciones «se han producido como consecuencia de la reacción natural del mercado a cambios bruscos tanto en la demanda como en la oferta», añadía la DGA.

Opinión de usuarios en UCA

Pero en la situación actual de incertidumbre, los precios parece que vuelven a subir, a pesar de que el Gobierno de Aragón recalque lo contrario. Según comentaron desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), recientemente han recibido ciertos comentarios y quejas --no formales-- de usuarios que han experimentado un aumento de los precios en esta nueva ola del coronavirus. Principalmente, según señaló la asociación, la subida más exponencial se ha producido en el precio del ternasco, que se ha colocado muy por encima del de la ternera. Aunque podría haber más subidas.

Por otro lado, también se ha comunicado de forma espontánea la escasez de papel higiénico en algunos supermercados, aunque algunos de ellos como El Corte Inglés o Mercadona aseguraron que no estaban teniendo problemas de estoc y que los productos se vendían por igual. Aún con todo, el ahorro medio anual de la cesta de la compra con respecto al 2019 en Aragón es de 928 euros, uno por debajo de la media nacional.

Cambios en la demanda

Según la DGA, se ha producido un cambio de patrón en el consumo de los hogares con una redefinición de la cesta, y el cierre de la hostelería ha aumentado la demanda de productos frescos como la carne y el pescado. Así como también variaciones en la oferta, que se ha visto reducida por las dificultades para la producción y la logística de los productos. Aun con estas variaciones, el Ejecutivo autonómico, a través de este informe, valora que los precios se han mantenido en la alimentación.

Sin embargo, según el informe de OCU, un 64% de los productos que componen la cesta habitual de los españoles subió de precio durante los tiempos de pandemia. Además, son los productos frescos con un 4% los que mayor subida han experimentado, especialmente las frutas y las verduras. Asimismo, los de fabricantes de marca también se han revalorizado (+2%). La ciudad más barata de Aragón es Teruel, seguida de Zaragoza y Huesca en tercer lugar.

El Corte Inglés aumenta su venta en alimentación

La incertidumbre que reina en la sociedad actual sobre el futuro más inmediato también afecta a las ventas en los supermercados. Los positivos por covid-19 fluctúan de un día para otro, bajando y subiendo de una semana para otra, y la amenaza de un nuevo encierro está latente y eso se nota en los supermercados, aunque el Gobierno de Aragón descarte aplicarlo por ahora en la comunidad.

Sea como fuere vuelven los fantasmas del pasado, reciente pero ya pasado y, como sucediera en los meses de marzo y abril, con el inicio del confinamiento por la pandemia del coronavirus, algunos supermercados han notificado un incremento en la demanda de sus productos. Otros no tanto. Es el caso de los supermercados de El Corte Inglés. Según informó la compañía, a pesar de no poder facilitar datos concretos de esta subida, ha aumentado la venta de los productos de alimentación, tanto de forma presencial como online. Eso sí, también señalaron que no existía un producto estrella (como pudo serlo en primavera el papel higiénico durante la primera ola) y ahora el consumo se destina a productos de índole más general, productos básicos. Algo se preveía. Recientemente, el supermercado localizado en el centro comercial de Grancasa estaba repleto de personas que salían con sus bolsas de la compra.

Sin embargo, otras grandes cadenas como Mercadona expresaba que el comportamiento de los clientes estaba «dentro de los normal» y, por tanto, no había que alertarse. «Los productos más vendidos siguen siendo los mismos de siempre», añadían desde la firma valenciana. Esas sensaciones, comunicadas por la empresa después de haber mantenido una reunión con las tiendas de Zaragoza, han sido verificadas por sus clientes.

En el supermercado ubicado en la plaza Roma de la capital aragonesa, sus usuarios comentaron en la puerta que no habían notado un exceso de demanda estos últimos días y que la realidad les transmitía normalidad, a pesar de que se trata de un centro que suele tener gran afluencia de público a lo largo de todo el año.