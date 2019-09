CHA aprueba presentarse con Más País en Zaragoza, con Carmelo Asensio como cabeza de lista

El Consejo Nazional de CHA acaba de aprobar este viernes, con un 95% de apoyo, presentarse a las elecciones generales del 10 de noviembre en coalición con el partido de Íñigo Errejón. Lo hará con Carmelo Asensio como número uno por Zaragoza, ya que ha sido el único candidato propuesto y ha recibido un 88% de apoyo de la militancia reunida en el Centro Cívico de Casablanca, en la capital aragonesa. Como ha informado este diario durante este viernes, Errejón quería que fuera Ángela Labordeta la número uno por Zaragoza, pero al final nadie ha propuesto su candidatura. Labordeta no ha estado presente en el Consejo Nazional de este viernes.

La formación aragonesista no presentará listas en Teruel, ya que tras postularse Teruel Existe, la militancia de la provincia había pedido no hacerlo, y así se ha respetado. En Huesca seguirán intentando concurrir también en coalición con Más País, pero la formación no quiere hacerlo en provincias con menos de siete escaños en juego; si no lo logran, se presentarán en solitario.

El número uno de Zaragoza ha sido el único que ha sido votado en la reunión, por lo que el resto de la lista, y la candidatura de Huesca, tendrá que decidirse posteriormente, pendientes también de la inclusión de Equo en la ecuación, que hoy a aprobado también aliarse con Más País.

El presidente de CHA, José Luis Soro, se ha mostrado satisfecho del "debate, muy enriquecedor, como siempre", que se ha desarrollado en el encuentro. Sobre la propuesta a Ángela Labordeta para encabezar la lista por Zaragoza, ha afirmado que "nadie de Más País se ha puesto en contacto" con CHA para proponerlo. Y en cualquier caso, no ha habido más candidatos.

La decisión de CHA cierra la puerta a la alianza con Podemos e IU que estos últimos seguían proponiendo para los comicios.