CHA confía en que una coalición con Íñigo Errejón será la ganadora

Esto es alucinante ,con qué rapidez se intenta tomar posición ,Ojo Rejón no sea que te metan en sendero no deseado y como se hacen los paztos ,por quemuchos somos los españoles y demócratas de ley del 15 de Mayo del 2015,que queremos una España unida y no regresar otra vez a las cruzadas. Rejón los ojos bien abiertos y rodearte de personas que tengan principios y estén dispuestos a servir a los españoles seamos de ideología que seamos . Y te recuerdo que la empresa de la política tal como se la ido montando es insostenible . SOBRA MUCHA CASTA ES UNA RUINA LOS MILLONES QUE SON NECESARIOS TODOS LOS MESES PARA SUS SUELDAZOS.