CHA quiere apoyar la investidura Lambán y continuar en el Gobierno de Aragón

CHA ha manifestado públicamente que quiere apoyar la investidura del candidato socialista Javier Lambán y seguir formando parte del Gobierno de Aragón sin que esto suponga dar un "cheque en blanco" al PSOE en las negociaciones que comenzarán la próxima semana y a la que acuden "sin líneas rojas".

La formación aragonesista ha celebrado este sábado su Comité Nacional en el centro cívico Casablanca de Zaragoza y allí han decidido por unanimidad iniciar las negociaciones con la izquierda y el PAR después de unas semanas en las que sólo ha habido conversaciones informales a la espera de que se dieran las circunstancias adecuadas.

Después de la elección de la mesa de las Cortes el pasado jueves, de mayoría progresista, y de la decisión del PSOE de descartar la presencia de Cs en el futuro Gobierno hecha pública el viernes, el presidente de CHA, José Luis Soro, considera que es el momento de iniciar esas negociaciones.

Para acercar posturas utilizarán como "borrador" el acuerdo programático firmado por el PSOE y el PAR, que ha evitado que fructificara un Gobierno de centroderecha PP-CS, ya que para alcanzar la mayoría necesitaba los votos de la formación aragonesista que preside Arturo Aliaga y de Vox.

El presidente de CHA, en declaraciones a los medios de comunicación, ha apuntado que su formación no podría suscribir ese acuerdo tal y como está redactado ahora, ya que, a su juicio, faltan muchas cuestiones, si bien ha señalado que es un buen "punto de partida" para alcanzar un acuerdo programático.

Pero, además de eso, se ha mostrado partidario de continuar dando más pasos, y dejando a un lado la ambigüedad ha afirmado "claramente" que la opción de CHA es apoyar la investidura de Javier Lambán y formar parte del próximo Gobierno de Aragón.

"Nos sentimos plenamente legitimados para hacer este planteamiento; entendemos que los casi 42.000 aragoneses y aragonesas que nos votaron en las autonómicas, nos votaron para que siguiéramos en el Gobierno", ha enfatizado.

Es más, Soro ha atribuido el crecimiento del 37 % de los votos en los comicios del 26 de mayo a la valoración positiva de la acción de Gobierno por parte de la ciudadanía.

"Decimos claramente que nuestra opción sería seguir formando parte del Gobierno de Aragón", ha subrayado.

No obstante, ha insistido en que esta voluntad de CHA de apoyar la investidura y de entrar a formar parte del Gobierno no es un "cheque en blanco" y que, en cualquier caso, esa decisión dependerá del Comité Nacional, el máximo órgano entre asambleas que volverán a convocar una vez finalizadas las negociaciones.

Éstas comenzarán con el PSOE la próxima semana con reuniones "discretas", en las que se hablará de cuestiones programáticas conscientes de que existen "discrepancias" y puntos que generan "fricciones" como la política impositiva o la unión de las estaciones de esquí.

"Pero hay voluntad por parte del PSOE para encontrar puntos de encuentros", ha dicho Soro, quien ha apuntado que, llegado el momento, también se podría "pactar la discrepancia" dejando claro las cuestiones imposibles de pactar, sobre todo aquellas que no dependan directamente del Gobierno de Aragón.

"Pero no vamos a ir con líneas rojas a la negociación", sino con "buena fe", ha recalcado.

Por último, a la pregunta de si cree que el PAR vería con buenos ojos que CHA entrara en el Gobierno, ha aseverado: "No he oído que nadie vete a CHA, pero es algo que no hemos hablado"