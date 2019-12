Los chárter del puente festivo, al completo «desde hace 15 días»

Parece que la recesión económica no está afectando al interés de los aragoneses por aprovechar el puente festivo de la Constitución para programar una escapada. Los primeros días de diciembre llevan «tres años consecutivos» siendo una fecha muy apetecible para volar a algún destino extranjero y una buena muestra de ello se da este 2019, en el que los ocho vuelos chárter programados desde la capital aragonesa ya «están completos desde hace 15 días». Un cartel que «nunca se había puesto tan pronto» en la pista aragonesa.

Así lo asegura, en declaraciones a este diario, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Jorge Moncada, quien destaca la cada vez mayor europeízación de los aragoneses en cuanto a los hábitos de compra. «Hace siete años casi siempre quedaban billetes a última hora», al tiempo que se implantaron en España «las llamadas tarifas de último minuto con importantes desce con el objetivo de llenar el avión como fuera».

Ahora la tendencia ha cambiado y hoy, en su opinión, «la anticipación es cada vez mayor buscando los mejores precios». Y en el caso de volar, las diferencias pueden resultar enormes. Eso explicaría por qué ya no quedan asientos en las ochos salidas programadas para este puente desde hace dos semanas. «El último en llenarse fue el de Estambul», indica Moncada.

El primero en despegar fue el de Jordania, este domingo por la mañana, y esta semana saldrán los siete restantes, con destino a Marrakech, Estambul, Bratislava y Viena, Düsseldorf (que ofrece en el mismo paquete la posibilidad de hacer un crucero por el Rhin) y Praga (dos salidas). Todos aportarán casi 2.000 viajeros a la estadística de un aeropuerto necesitado de ganar usuarios, en un «año de récord» para la terminal de Garrapinillos en este tipo de salidas puntuales, apostilla Moncada.

Las fechas actuales suelen mover por Europa a los viajeros que se sienten atraídos por los mercadillos navideños europeos, y anticipan una Navidad en la que el chárter a Laponia volverá a ser la estrella. Pese al elevado coste, más de 2.000 euros, Moncada asegura que «quedan pocas plazas» y todavía falta todo el mes de diciembre, de manera que será difícil que no haya otro lleno.

Respecto al vuelo a Marruecos, Moncada apunta que «la gente está preguntando mucho en los últimos días por los problemas que está habiendo en el Sáhara, pero no es Argelia», tranquiliza el presidente de la asociación.

Por otra parte, las ganas de viajar estos días del puente festivo no siempre pasan por coger un avión. ¿Adónde van los aragoneses que no vuelan? Moncada explica que está dando grandes resultados Andalucía como destino «especialmente Málaga, que ha llenado el AVE». La agencias lucen ofertas especiales a todas las ciudades con parada de alta velocidad (Sevilla, Granada y Huelva) a base de paquetes promocionales a precios muy competitivos con el avión. Pero «Valencia y Madrid también son destinos muy elegidos por los aragoneses estos días. Además del Pirineo, el lugar predilecto a nivel doméstico.

Este es, al fin y al cabo, el resultado en forma de aluvión de reservas de una comunidad que llevaba, prácticamente, desde las fiestas del Pilar sin ofertas especiales de escapadas. Salvando el chárter a Eslovenia que se fletó para Todos los Santos, hace ahora un mes.

Vietnam, posible nuevo destino

El cambio que lleva años produciéndose en los hábitos de consumo de los aragoneses, en la misma línea que en el resto de España, a la hora de contratar sus vacaciones o sus escapadas en puentes festivos, obliga cada vez más a los turoperadores a trabajar con más antelación. Y de cara al 2020, uno de los destinos que más interés despierta en la clientela, según destaca el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Jorge Moncada, «es Vietnam, un país que es indudable que se ha puesto de moda y no es descabellado planificar un viaje desde Zaragoza». Este mismo puente de la Constitución se ha fletado un vuelo a Jordania, y los viajeros se dejan atraer cada vez más por destinos que antaño podrían verse como un imposible. Moncada reconoce que «se está trabajando» en que este sea un posible destino para el 2020 en Zaragoza. Junto a este, que significaría una novedad en la capital aragonesa, otros sí pueden decir que ya están confirmados. Por ejemplo, Rusia y Estambul, dos habituales en los últimos años que regresarán a la parrilla del aeropuerto de Zaragoza en Semana Santa.