Chueca aún no ha decidido si recuperará el uso del glifosato

La responsable del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad Zaragoza, la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, sigue dispuesta a recuperar el uso del glifosato, un herbicida muy utilizado tanto en la agricultura como en la jardinería y considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «probablemente cancerígeno».

La popular ha dicho que la decisión será técnica, ya que no está ni a favor ni en contra de su utilización, y que se hará siempre y cuando su uso no entrañe riesgo alguno. En la última comisión de su área, Chueca indicó que se iban a estudiar las ventajas y los inconvenientes de este producto dado que existen estudios en los que concluyen que si se hace un uso correcto de este pesticida no tiene por qué provocar problemas.

La contrata ganadora del concurso para la gestión de las zonas verdes, Acciona, lo incluyó en su oferta, motivo por el que FCC, Perica y Valoriza recurrieron su adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), que todavía tiene que resolver.

Desde el comité de empresa criticaron que el nuevo Gobierno municipal se esté planteando la posibilidad de recuperar su uso.

Fue el anterior Gobierno de la ciudad el que, por decreto del entonces concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, prohibió expresamente su uso después de que la OMS indicase la posibilidad de que tuviera consecuencias negativas en la salud de las personas y de las mascotas. Este decreto sigue vigente y así seguirá hasta que la actual concejala decida volver a permitir su uso, pese a la negativa de los empleados.