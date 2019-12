Los cien usos de una máquina de chapas

La última semana de noviembre, desde hace unos años, se ha convertido en un desforado clamor por el consumo tecnológico. La publicidad, los reportajes en los medios de comunicación, las decenas de bolsas de firmas multinacionales y los paquetes de Amazon así lo demuestran. Parece que el Black Friday se ha impuesto frente a modelos de consumo alternativos. Sin embargo, las estanterías vacías del Centro de Préstamo del Consejo de la Juventud de Zaragoza demuestran que la economía colaborativa tiene mucho recorrido por delante, a pesar de las trabas presupuestarias y burocráticas.

El proyecto se puso en marcha tras asumir que no todas las asociaciones de la ciudad pueden disponer de todos los materiales que necesitan para desarrollar su labor. Y, ya en 1985, se sentaron las bases de un espacio en el que tener en perfecto estado de revista escenarios, proyectores, bicicletas o tiendas de campaña para que cualquier agrupación que los necesitara tuviera acceso a ellos. La idea se tomó de Barcelona, que a su vez la habían copiado de aquella Turín agitada y bulliciosa de los años 70. El éxito fue inmediato, evolucionando de forma constante, dependiendo de varias administraciones, pero siempre con la vista puesta en facilitar la organización de actividades culturales y de ocio.

SOBRESALIENTE ALTO

El centro de préstamo está abierto en un bajo de la plaza Bearn, en el barrio de San José. Aparcar en sus alrededores no es sencillo, algo que les causa algún que otro dolor de cabeza y se salda con un puñado de multas. No en vano, las asociaciones que quieren usar los elementos que prestan tienen que ir a buscarlos con sus propios medios. Y a veces las autoridades no son todo lo comprensivas que deberían con los cinco minutos que las furgonetas necesitan para cargar unos focos o unas carpas.

Los responsables de la iniciativa (Javier González y Ángel Escuín) celebran satisfechos el sobresaliente alto que llevan recibiendo durante años en las encuestas de satisfacción. Las entidades solo tienen que aportar una fianza muy asequible para optar al material.

Los dos están acostumbrados a lidiar con el tejido asociativo, pues han participado en varios movimientos de este tipo. «La mayoría son responsables, la mayor degradación del material se produce por el uso», defienden. Entre los elementos más requeridos se encuentran todos los que tienen que ver con la imagen y el sonido. Y, aunque no parezca un elemento de primera necesidad, se encuentran con que las máquinas de hacer chapas se cuelan en el podio de los elementos más solicitados.

DOS CONDICIONES

Este servicio municipal, gestionado por el Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ), facilita la realización de actividades culturales y asociativas mediante el préstamo de material. Para ser beneficiario de este centro solo se requieren dos cosas: ser una asociación o colectivo zaragozano y no tener ánimo de lucro.

En las estanterías del despacho, con varios ordenadores, impresoras y clasificadores, se pueden observar desperdigadas algunas de las chapas que preparan los diversos colectivos que requieren de sus servicios. Son peñas, asociaciones juveniles, entidades sociales, parroquias, centros de tiempo libre, sindicatos, casas de juventud, oenegés, ecologistas, agrupaciones de padres. La lista supera la treintena, todas ellas de Zaragoza. «Nos gustaría poder llegar a todo Aragón, pero para eso hacen falta muchos más medios», señala Escuín.

Por el momento los datos que ofrece el proyecto son lo suficientemente positivos como para poder pensar en su ampliación. A lo largo de este año les han pedido materiales 286 entidades, una cifra que se dispara a las 1.145 desde la puesta en marcha del servicio. Destacan además que, «a pesar de que el modelo cultural actual plantea que lo público no es rentable ni funciona», y en el que se apuesta por compras indiscriminadas bajo el paraguas de ofertas escandalosas, el Consejo de la Juventud de Zaragoza demuestra la «responsabilidad y el compromiso» del tejido social.

Escuín pone un ejemplo: una asociación de tiempo libre podría usar un proyecto un par de veces al año, con este sistema se presta unas 80 veces a más de 60 entidades diferentes. «Exprimimos los materiales al máximo», narra mientras fabrica unos cajones de transporte en el pequeño taller de reparación del que disponen.

González reclama, en todo caso, que las peticiones se hagan con el tiempo suficiente para evitar quedarse sin algo que tengan previsto. Hasta los megáfonos se agotan en estos tiempos de reivindicaciones.