El circo de Plaza se queda en Zaragoza hasta el 9 de febrero y abrirá un proceso penal

La empresa que gestiona el circo de Plaza ha respondido de forma contundente al Gobierno de Aragón a raíz de conocer la apertura de un expediente sancionador que podría obligarle a pagar más de 10.000 euros por incluir en su show animales no autorizados en la licencia y de los que, según los técnicos autonómicos, aún no ha presentado las autorizaciones y documentación preceptiva. El dueño de esta promotora de espectáculos, Eduardo Batllet, ha asegurado en declaraciones a este diario que va a abrir "un procedimiento penal contra todos los técnicos y políticos que tengan que ver con este expediente" y que su carpa no se desmontará el 8 de diciembre. Se quedará "hasta el 9 de febrero".

"Vamos a prorrogar una semana más, hasta el 15 de diciembre, el espectáculo de Zoorprendente y el 20 estrenaremos un musical nunca visto en Zaragoza basado en Aladdin y al nivel de otros muy famosos como el del Rey león de Madrid. Vamos a demostrar la productora de espectáculo que somos", ha anadido Batllet, que tiene claro el camino a seguir en los tribunales y los pasos a dar con lo que considera una afrenta por parte de la DGA.

"Vamos a pedir una reunión con el señor Lambán y con gente del PSOE que no son como este okupa que tienen por jefe en Madrid -en alusión al presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez-, porque no pueden ser unos delincuentes y cometer delitos contra una actividad que es legal. Ningún país puede prohibir este tipo de actividades y siempre que lo han intentado hemos ganado", ha argumentado Eduardo Batllet.

Su intención, ha añadido, es poner en conocimiento del presidente lo que está pasando con este expediente sancionador con el que no está de acuerd. "Por supuesto que les hemos presentado toda la documentación y esta todo en regla. Lo digo yo y también las actas, las inspecciones que hemos superado del Seprona... Tenemos por escrito que la elefanta la estamos utilizando", ha explicado el responsable del circo, que también anuncia que incorporará al contencioso que tiene abierto contra el ayuntamiento de la ciudad, otro por la vía penal contra quienes ahora defienden que hay que modificar la ley y acompasarla a una ordenanza municipal más restrictiva aún.

"Estamos en una actuación legal y antes de ser aragoneses, mis animales y yo somos españoles, con DNI español", ha llegado a manifestar Batllet visiblemente enfadado. "No puieden ser unos delincuentes", ha apostillado. Y lanza un mensaje a la DGA y al consistorio: "Vamos a llegar hasta el final".