El CITA lidera un proyecto de intercambio para conocer experiencias en la trufa

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha puesto en marcha un proyecto europeo de cuatro años de duración para intercambiar de forma temporal personal investigador con el fin de conocer distintas experiencias en el ámbito de la trufa.

En el proyecto H2020 INTACT (INnovation in Truffle cultivation, preservAtion, procCessing and wild truffle resources managemenT) Marie Sklodowska Curie RISE Research and Innovation Staff Exchange (Redes de intercambio de personal) participan los investigadores de la Unidad de Recursos Forestales del CITA, Pedro Marco, Sergio Sánchez, Sergi García y Eva Tejedor.

Además de establecer una red multilateral de personal de investigación e innovación activo en el uso sostenible de trufas silvestres y cultivadas, incluido el cultivo, el proyecto también se centrará en el pretratamiento, la conservación y el procesamiento de las trufas, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Se prestará especial atención a las cuestiones relacionadas con el marco jurídico y normativo para una legislación de trazabilidad para cada país involucrado y a las reglas sobre la recolección de trufas silvestres en Europa.

Las capacidades de investigación se fortalecerán mediante el intercambio de conocimientos y experiencia en un programa compartido de investigación y capacitación que proporcionará una cooperación transnacional más sólida y mejores conexiones entre los actores comprometidos con la investigación y la producción en la cadena de valor de la trufa.

Como socios en el proyecto figuran la empresa de Graus, Aragotruf, dedicada al viverismo, la truficultura y la venta de trufa y de productos trufados, y la Diputación Provincial de Huesca, de la que depende el Centro de Investigación y Experimentación en truficultura también ubicado en Graus.

El proyecto se completa con la participación de la Universidad de Málaga, del centro tecnológico Forestal de Cataluña y de las universidades italianas de Sassari y de Perugia y la de Belgrado, en el ámbito europeo, así como la autónoma de Chile y la Mohamed V de Rabat.

Además del Consejo Nacional para la Investigación (CNR), el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Francia, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, ambos de Argentina, el vivero francés Agrituffe, la empresa II Tartufo di Paolo y la Comuna de Pietra lunga.

La participación de organizaciones no académicas facilitará el intercambio de conocimientos e ideas de la investigación a todos los niveles de la cadena de valor de la trufa.

El proyecto está financiado con 1.357.000 euros de los que 101.200 corresponden al CITA, 41.400 a la Diputación Provincial de Huesca y 13.800 a Aragotruf.

Este proyecto ha recibido fondos del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 en el marco del Grant Agreement.

El programa previsto de comisiones de servicio es amplio e incluye una serie de actividades científicas, desde el intercambio y la formación de habilidades técnicas hasta el desarrollo metodológico y la planificación de nuevas investigaciones futuras.

Los investigadores del CITA se trasladarán a Francia, Italia y Argentina, personal de Aragotruf irá a Italia y personal de la Diputación Provincial de Huesca realizará una estancia de 9 meses en Francia, Italia y Argentina mientras que al CITA vendrán de intercambio investigadores de Argentina, Francia e Italia.

Las trufas son hongos comestibles estimados y uno de los productos forestales no madereros más valiosos que crecen en asociación simbiótica con sus árboles hospedantes.

Son de alto valor económico y social y su cultivo es de gran interés para el desarrollo de las zonas rurales en los países europeos, aunque cada vez suscita un mayor atractivo pero cada vez más también en otros continentes.

Sin embargo, se ha observado una disminución de la producción de trufa silvestre y una heterogeneidad en los rendimientos de trufa en las nuevas plantaciones, principalmente debido a la falta de conocimiento suficiente sobre la ecología y manejo de los hongos.