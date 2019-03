La coalición Podemos-IU-CHA para las generales, en manos de Echenique

La posibilidad de que Chunta Aragonesista concurra a las elecciones generales en coalición con IU y Podemos dependerá de la decisión que adopten las dos organizaciones federales y más concretamente de que así lo estime el secretario de organización de la formación morada, Pablo Echenique, ya que entre CHA e IU parece que no hay problema de colaboración. La postura de Echenique podría conocerse este mismo martes, aunque fuentes cercanas a la formación morada explicaron que se está valorando una posible cita a tres bandas en Madrid este miércoles donde todo quedara aclarado.

Así lo han constatado el coordinador regional de IU, Álvaro Sanz, y el presidente de CHA, José Luis Soro, tras reunirse para analizar los cauces por los que se le puede dar cobertura a la presencia de la formación nacionalista de izquierdas aragonesa en las listas al Congreso y al Senado.

Aunque IU ha abierto las puertas a este acuerdo y, como ha asegurado Sanz, están dispuestos a hacer cesiones, el problema es que desde Podemos Aragón han delegado la decisión en la Ejecutiva Federal, que deberá decidir si permiten a CHA participar en una mesa de negociación a tres bandas.

“Lo que no vamos a hacer es sentarnos con personas que no deciden”, ha advertido Soro quien, además, ha sido contundente: “Si no puede ser mañana mismo -en referenecia al miércoles-, se acabó. No puede ser más tarde”.

El presidente de CHA ha reiterado el llamamiento que llevan haciendo desde hace tres semanas de la necesidad de sumar entre las fuerzas de izquierda para “cerrar la puerta” a la xenofobia, los ultranacionalismos y la ultraderecha y construir “la coalición que sea. Lo secundario es el reparto de diputados y senadores”.

“Necesitamos movilizar a la izquierda con un mensaje de optimismo de que es posible transformar los votos en escaños”, ha dicho el líder de CHA, quien ha constatado además la “total sintonía” con IU.

Álvaro Sanz ha coincidido en la postura de CHA de que se necesita buscar la “mayor unidad posible” entre las fuerzas progresistas para plantear una opción que ponga encima de la mesa la recuperación de derechos y libertades y el autogobierno como ejes fundamentales para la construcción de un nuevo país y un nuevo Aragón”.

Para Sanz, el acuerdo entre estas tres fuerzas a la izquierda del PSOE, una vez sellada esta semana la confluencia entre IU y Podemos en el plano estatal, “sería un ejercicio histórico e ilusionante” como “ejemplo claro” de estar a la altura de las circunstancias.

Un compromiso con el que también está de acuerdo, según el líder de IU aragonés, el secretario federal de Organización como responsable de las negociaciones.

Consciente de la “urgencia” del acuerdo, Álvaro Sanz ha asegurado que están dispuestos a hacer cesiones y que esperan lo mismo de los compañeros de Podemos porque lo que tienen por delante es "un reto importantísimo”.

“Lo que necesita la sociedad es la movilización de todo el electorado y para ello todas las fuerzas se tienen que ver representados en esos acuerdos”, ha sentenciado Sanz.

Por otro lado, respecto a la posibilidad de concurrir CHA e IU en coalición a las elecciones autonómicas, Soro ha avanzado que aunque mantienen una relación “excelente” desde hace muchos años y han compartido una experiencia “magnífica” cuando ambas formaciones compartieron diputado hace dos legislaturas, han optado por presentarse en solitario pero con la “confianza” de compartir la gestión de gobierno a posteriori