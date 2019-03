Un coche impacta contra la Puerta del Carmen

Vaya por delante que no ha habido heridos y que la Puerta del Carmen no sufrido aparentemente daños graves, pero el susto ha concentrado la atención y la curiosidad de cientos de viandantes y ha disparado las alarmas entre los técnicos municipales y expertos en patrimonio durante un buen rato. En torno a las dos de la tarde un Ford Mondeo ha chocado contra uno de los monumentos más míticos de la capital aragonesa al tratar de evitar la colisión con otro vehículo en pleno cruce del Paseo Pamplona. El más perjudicado ha sido precisamente este turismo, que algo más de una hora después ha sido retirado por una grúa con un fuerte golpe fronto-lateral en el lado izquierdo y la rueda de esa mismo lado dañada.

El coche lucía en la luna trasera la L indicativa de conductor novel, pero al volante no iba la propietaria del mismo, que minutos después ha reconocido a este diario "llevar muy poco tiempo con el carnet de conducir", sino un varón de 25 años novio de su prima, una joven que también viajaba en el vehículo en el momento del accidente. "El novio de mi prima sí tiene varios años de experiencia, no se puede decir que sea un novato", ha explicado la propietaria del Ford, que ha solicitado, como el resto de afectados, mantener preservada su identidad.

El conductor implicado y su novia (con un vestido rojo) hablan con un agente de la Policía Nacional poco después del golpe.

Según han añadido los ocupantes del vehículo, una forense municipal ha examinado los posibles desperfectos que haya podido sufrir la Puerta del Carmen. "Sobre todo nos ha preguntado si se había movido con el golpe, pero le hemos dicho que no. En realidad, aunque no lo parezca, no ha sido un choque fuerte", ha comentado la novia del conductor mientras este prestaba declaración en el interior de una unidad de Atestados de la Policía Local. Ella misma ha relatado lo sucedido: "Nosotros veníamos de Hernán Cortés y al llegar al cruce, mi novio ha tenido que esquivar a un coche que llegada del Paseo Pamplona. Se ha visto obligado a subirse por aquí y al final ha golpeado contra la Puerta sin poder evitarlo". "Pero repito que el impacto no ha sido fuerte", ha añadido.

Imagen del accidente del 23 de febrero de 1997. Foto: ÁNGEL DE CASTRO

No es la primera vez que la Puerta del Carmen sufre la embestida de un vehículo a motor, aunque el caso más llamativo y recordado se dio el 23 de febrero de 1997, cuando un autobús de la discoteca Coliseum (templo de la música bakalao en aquella época) se empotró contra uno de sus laterales. Eran las siete d ela mañana, había llovido, el bus patinó en el asfalto y el chófer perdió el control del mismo. El conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia. Inolvidable la imagen captada poco después por el fotoperiodista Ángel de Castro subido a una grúa de los bomberos.

Tampoco esa vez hubo heridos, aunque sí importantes daños materiales. La reparación de este emblema de Zaragoza construido en el siglo XVIII de la mano de Agustín Sanz (Bien de Interés Cultural, y desde 1908 monumento nacional), obligó a desmontar el lado oeste de la puerta piedra a piedra.

Este viernes, el nuevo incidente ha provocado que muchos viandantes hicieran un alto en el camino para contemplar el impacto del Ford Mondeo. En los corrillos, más de una voz ha recordado la fortaleza de una edificación que hace ya más de dos siglos resistió a las tropas de Napoleón y por lo visto está dispuesta a resistir cualquier otro envite.