Cocineros con galones

No es el convencional MasterChef televisivo que estamos acostumbrados a ver. No hay cámaras, ni comodidades. No se habla de cocina minimalista ni de exquisiteces. Esta vez son decenas de militares de toda España quienes han tomado los fogones y pucheros para poner a prueba sus dotes culinarias en un concurso gastronómico. Podríamos estar hablando más bien de un MilitarChef.

A las nueve de la mañana se encendieron los fogones en el acuartelamiento Capitán Mayoral Zaragoza, donde se llevó a cabo la prueba gastronómica de los equipos participantes (seis en total), compuestos cada uno por dos cocineros militares expertos en cocina de campaña y provenientes de diferentes partes de España: Sevilla, Valladolid, Madrid, Tenerife y Zaragoza, además del Grupo Logístico de la Brigada de Aragón.

El concurso se enmarcó en las II jornadas de alimentación en campaña de la Brigada Logística, una iniciativa llevada a cabo por la Agrupación de Apoyo Logístico número 41 (AALOG-41) de Zaragoza que desde el 26 hasta el 30 de noviembre pretende mejorar las dotes y conocimientos culinarios de los militares a través de charlas y conferencias y que, además, ha contado con un concurso gastronómico al más puro estilo MasterChef.

Así que, durante toda una mañana, los participantes tuvieron que confeccionar (y sorprender) al jurado, un equipo de expertos en el sector: el crítico gastronómico Miguel Mosteo, el chef de cocina del hotel NH Ciudad de Zaragoza, Diego Barbero, la consejera delegada de la empresa ARPA, Clara Arpa, y el coronel veterinario Ángel Santos.

Ellos fueron los encargados de valorar la elaboración de cada uno de los platos realizados, con ingredientes idénticos para todos los equipos y seleccionados por el chef Barbero: garbanzos «de vigilia» (con espinacas y bacalao) y ternera «a la jardinera» (con verduras).

Mosteo aseguró que este concurso gastronómico es una oportunidad única, puesto que los diferentes equipos militares de España «no se ven nunca» y el hecho de juntarse para «poner ideas en común» resulta muy enriquecedor para todos.

El chef Barbero indicó que los cocineros militares que han participado en la jornada son personas con «mucha experiencia» que conocen la «cocina de puchero», por lo que, con este concurso gastronómico, no solo se busca poner a prueba la capacidad de los cocineros, sino también mejorar la coordinación de los equipos de alimentación, el diseño y elaboración de los menús de campaña y actualizar al personal de tropa.

Mosteo, por su parte, subrayó que la cocina militar no es una «tarea sencilla», ya que, fuera del concurso, los equipos salen al campo de maniobras a cocinar, en un terreno extranjero, con mal tiempo y con los ingredientes disponibles de cada región. Por ello, calificó a los equipos de cocina militares como muy profesionales, buenos y duros.

Entre risas, Mosteo afirmó que durante las maniobras ha llegado a comer unos «garbanzos con cigalas» que nada tenían que envidiar a la cocina de su madre.

Santos también explicó que la comida en campaña no dista a la que puede comer cualquiera en su casa, ya que los soldados mantienen una dieta muy variada y nutritiva, basada en legumbres, patatas, estofados y arroces y que, en campaña, pueden elegir incluso entre dos platos principales y segundos, acompañados de un «buffet libre de ensalada», en el cual cada soldado confecciona la guarnición a su gusto.

Lo único, puntualizó Santos, es que se ha de tener en cuenta el nivel calórico de los alimentos, que debe oscilar entre las 2.000 y las 3.000 calorías, para que los soldados puedan rendir durante toda la jornada, dado que tienen un elevado gasto de energía.

Pero ¿cómo se cocina en campaña? Los militares cuentan con módulos y remolques todoterreno con capacidad para 600 y 200 comensales, respectivamente, de tal forma que pueden desplazarse sin problema allá donde requiera la brigada y cocinar de forma sencilla y como en casa.

Durante el concurso gastronómico los participantes contaron con un remolque que llevaba una cocina móvil autónoma, con chimenea, marmitas y depósito combustible.