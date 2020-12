Los comerciantes ambulantes ante los aforos del 25%: "Nos sentimos agredidos y menoscabados"

Los comerciantes del mercado ambulante reclaman igualdad de condiciones, respecto a los aforos, con el resto de colectivos que forman parte de su mismo gremio. De forma repentina, de un 50% de puestos al 25% este domingo en el parking de la Expo, donde se ubican los puestos. “Nos sentimos agredidos y menoscabados por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza porque han sacado disposiciones en momentos en los que la pandemia va a menos que nos perjudican”, señala Raúl Restrepo, vendedor particular y miembro de la Junta de Mercado de Zaragoza.

Los vendedores asumen, aún cuando se permitía tan solo un aforo del 25%, que eran medidas “respetables” porque había que “cuidar la pandemia y colaborar”, decía Restrepo. “Pero no podemos estar de acuerdo en que cuando mejora la cosa, nos van a suprimir al 75% de compañeros para que no puedan trabajar. Sabemos que no es justo y no es de ley”, denunciaba.

Desde junio, se ha podido instalar el 50% de sus puestos, e incluso durante varias semanas del mes de noviembre se llegó a la totalidad de los tenderetes, sin embargo, debido a la nueva normativa del 4 de diciembre del Gobierno de Aragón, este domingo han podido abrir solo un cuarto de los puestos. Con esta medida, los comerciantes solo pueden vender dos veces al mes, un miércoles y un domingo. “La semana pasada estábamos al 75%, cuando los aforos han ido a más nosotros hemos vuelto al 25% de puestos y al 25% de aforos”, lamentaba Diego Clavería, otro de los vendedores ambulantes y miembro de la Junta de Mercado.

Además de exigir soluciones a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, también piden ayuda al Ayuntamiento de Zaragoza, en vista de que la situación se torna insostenible: “Hemos elevado nuestras quejas a nuestro referente, que es la responsable de mercados del consistorio, Carmen Herrarte, para que nos ayudara, pero parece que no ha escuchado muestras quejas. Por favor, que nos ayude, que ella es nuestra referente, que nos solucione cosas. Y también al señor Ramiro Pardo. Que no nos dejen de esta manera, por favor”, clamaba Raúl Restrepo.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son días fundamentales para los ingresos de estos negocios. De hecho, cientos de personas se han dado cita esta mañana en el mercado ambulante de La Almozara, teniendo que hacer filas a la entrada. “Son los días de más vender, los de temporada. Estamos recién empleados de los géneros nuevos de la campaña, y lo que nos aqueja es que estamos sin dinero porque lo poco que hemos generado está ya empleado”, lamentaba Restrepo, reconociendo al mismo tiempo que el día de hoy “ya estaba perdido”.

El Gobierno de Aragón anunció ayer la reducción de las medidas restrictivas por el pase a fase 3 de la comunidad. En cuanto a los mercadillos que se realizan en la vía pública, el número de puestos podrá alcanzar el 100% y el aforo no podrá superar el de una persona por cada cinco metros cuadrados. “Estamos deseando que llegue esa fecha y poder montar todo al 100%”, suspiraba Clavería. No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza informan de que mañana se reunirán los técnicos encargados del área de mercado con la DGA para fijar los nuevos aforos que, por otro lado, podrían estar influenciados por las riadas anunciadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para esta semana, puesto que el lugar donde se ubica tanto el mercado ambulante como el rastro, tiene el riesgo de inundarse.