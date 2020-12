Los comerciantes de Las Fuentes sortean una "caja sorpresa" con dinero para atraer clientes en la campaña de Navidad

Al mal tiempo buena cara. El comercio de proximidad, el de toda la vida, está viviendo un año nefasto en cuanto al nivel de ingresos, pero muchos autónomos y pequeños empresarios no están dispuestos todavía a tirar la toalla. Es el caso de la asociación Yo compro en Las Fuentes, que aúna a los comerciantes de este barrio zaragozano y que se está armando con diferentes iniciativas para combatir la crisis económica derivada del covid-19.

“Los comerciantes estamos dando pena todo el día, y no es para menos porque está siendo un año muy malo, pero a veces también tenemos que dar alguna alegría”, explica María José Palú, dueña de una tienda de ropa de tallas grandes en Compromiso de Caspe. En estas semanas, marcadas por los descuentos del Black Friday y previas a las navidades, quieren plantar cara a las grandes superficies y a las plataformas de venta on line. Y para ello, entre otras cosas, han creado un pasaporte que incluye 29 establecimientos del barrio y que si se completa tiene premio.

“Lo repartimos entre los más pequeños y lo que tienen que hacer es pasar por todas las tiendas que se incluyen y hacerse una foto. Nosotros les ponemos un sello y cuando lo completan les damos una bolsa de chuches”, explica la comerciante. No es un gran premio, reconoce Palú, pero la iniciativa está teniendo muy buena acogida. Ya han repartido unas 400 cartillas entre los vecinos de Las Fuentes.

“No podemos obligar a nadie a que venga a nuestras tiendas y compre algo, pero esta es una forma de darnos a conocer. La gente, gracias a cosas como esta, se pasea y entra en los comercios en los que a lo mejor ni se habían fijado. Estamos muy satisfechos”, explica la miembro de esta asociación, que acaba de estrenar página web: www.yocomproenlasfuentes.com.

Asimismo, los comerciantes del barrio han generado un nuevo atractivo en sus locales. Ayudados por otras asociaciones y por la Junta de distrito, que preside el socialista Horacio Royo, han decorado los escaparates de los comercios con los cabezudos de Las Fuentes. “Este año habían renovado los cabezudos pero como no ha habido fiestas ni nada pues los hemos colocado en los escaparates y así los peques pueden verlos de cerca”, cuenta Palú. Asimismo, han repartido mascarillas con la imagen de estos muñecos para tratar de recordar el ambiente festivo que, en años sin covid, se vive en este distrito.

Sorteo navideño

Pero la cosa no se queda ahí. Para tratar de fomentar el consumo en sus negocios, en Las Fuentes han decidido también realizar una puja que sustituirá a las tradicionales (“pero muy vistas”) cestas de Navidad. Van a meter dinero en una “caja secreta” y en cada una de las 30 tiendas de la asociación Yo Compro los clientes podrán jugar a adivinar la cantidad. El o los que acierten o se queden más cerca se llevarán el dinero, que podrán canjearlo en compras en estos establecimientos.

“Tenemos que hacer este tipo de cosas y movernos, porque la cosa está muy muy parada. La gente que solía comprar en el comercio local sigue apoyándonos, pero el resto o tira de internet o de grandes superficies. Estamos haciendo descuentos ya del 20% y hasta del 50% y eso en otros años hubiera generado movimiento. Este año nada”, lamenta Palú, que explica como el covid está afectando especialmente al sector de la ropa: “Como este año no va haber tantas cenas ni nos vamos a ir de cotillón la gente ya no compra. Para quedar en una terraza en mitad de la tarde no nos arreglamos tanto”.