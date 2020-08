Comienza el montaje de la carpa para pacientes covid del hospital Clínico

El montaje de la carpa del hospital Clínico de Zaragoza que atenderá a pacientes con coronavirus o sospecha del mismo ha comenzado este martes con la llegada del material y la descarga de diferentes módulos por parte de los militares del Ejército del Aire de Zaragoza. Un total de 30 militares trabajan en este proceso que se llevará a cabo entre miércoles y jueves y estará disponible, si así fuera necesario, el viernes.

El área asignada contará con cerca 400 metros cuadrados donde se van a desplegar 16 tiendas (módulos) y dos contenedores de ablución (baños, duchas), según fuentes del Ministerio de Defensa. El diseño de la instalación comienza con una zona de recepción y clasificación de pacientes, a continuación se cuenta con un área de trabajo del personal facultativo, donde dispondrán de un equipo portátil de rayos X digital y cinco boxes de urgencias. Además se creará una zona de hospitalización, donde se ubicará por un lado un área de posibles infectados, con una disponibilidad de 10 camas, y por otro una zona de personal contagiado que contará con un total de 16 camas. En conjunto podrá acoger a un máximo de 40 o 45 pacientes.

Para completar el dispositivo se ha previsto la colocación de dos contenedores de ablución con baños y duchas, así como de una zona de espera de familiares. La instalación contará con sistema de fontanería y aguas residuales, electricidad, climatización y mobiliario. Para prevenir cualquier tipo de contagio, la unidad señalizará un circuito que diferencie las zonas limpias de las contaminadas, y colocarán elementos para el cambio de EPIs y desinfección del personal.

"Límite estructurales" en el Clínico

El gerente del sector sanitario III y del hospital Clínico, José Ignacio Barrasa, reconoció este martes que las urgencias del centro "tienen límites estructurales difíciles de salvar" y estos provocan que, ante el incremento de los casos de coronavirus en las últimas semanas, se requiere contar con una instalación como la carpa para poder atender a los pacientes. "Si las cifras de finales de julio se repiten podríamos tener problemas de seguridad y no podríamos trasladar a pacientes, por lo que de este modo de manera preventiva nos adelantamos y ya contamos con esa estructura", dijo Barrasa.

El gerente reconoció que "esta semana" la presión en Urgencias "se ha reducido un poco", por lo que insistió en que "si no es necesario, no se usará". Pese a todo, sí podría ser punto de atención para pacientes ambulatorios de urgencias con el fin de no saturar el servicio. Según los datos que ha ofrecido Barrasa, la media de ingresos en el hospital a finales de julio era de entre 25 y 28 personas, mientras que ahora se está por debajo de los 20.

En cuanto a la disposición del Clínico, este tiene cuatro plantas destinadas a pacientes covid, con más de 70 camas cada una.