Igor el Ruso: "Si hubiera querido matar a los guardias civiles les hubiera disparado a la cabeza"

Llegó el esperado día del juicio contra Igor el Ruso, el autor confeso del triple asesinato de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero y al ganadero José Luis Iranzo el 14 de diciembre del 2017. Durante más de una hora se ha estado seleccionando el jurado popular en la Audiencia de Teruel, cuyos miembros deberán decidir si el exmilitar serbio Norbert Feher actuó en defensa propia, tal y como señala su abogado, o fue un asesinato que merece la mayor de las condenas posible: la prisión permanente revisable; que es la solicitud de las acusaciones.

A preguntas de la representante del Ministerio Fiscal ha asegurado que él se había metido dentro del masico de Iranzo a buscar un cargador del arma que usaba porque pensaba que podía estar ahí tras haberlo perdido. Una vez en el interior de esta vivienda, Feher disparó contra Irabnzo porque "oí cómo cargaban una pistola". Ha descrito que el interior estaba a oscuras, pero fuera había luz. Había una distancia de entre 3 ó 4 metros, según ha señalado el acusado, quien ha negado que disparara al corazón en un primer disparo.

Aunque ha declarado en italiano, ha señalado en español que "no tiene lógica" que le disparara en una segunda ocasión cuando Iranzo trataba de huir del lugar.

Posteriormente, ha descrito que se fue a otro masico a esconderse, si bien los guardias civiles a los que acabó asesinando le encontraron. "Ellos bajaron con las pistolas en las manos. Yo me escondí detrás del coche de Iranzo para que no me vieran. a unos 4 metros de distancia, pero empecé a disparar con las dos pistolas que llevaba a cada agente, como si fuese una metralleta. Luego uno y después otro. Yo disparé cara a cara", ha recordado. "No se veía mucho, yo disparaba y ellos disparaban", ha apostillado.

"Si hubiera querido matarlos les hubiese disparado a la cabeza", ha señalado Igor el Ruso en relación con la muerte violenta de los dos miembros del instituto armado. Tras ello trató de huir hacia la Comunidad Valenciana, ya que "allí tenía amigos" porque había vivido en Chirivella y Catarroja, si bien pinchó una rueda del coche y fue detenido por la Guardia Civil.

A otra de las preguntas de la fiscala, Norbert Feher ha admitido que permaneció durante semanas entre Andorra y Albalate del Arzobispo "porque estaba esperando a uno". Una afirmación que contradice la teoría oficial de la Guardia Civil de que era un lobo solitario que estaba de paso.

Los bombardeos en Serbia le hicieron más fuerte

Tras ella, el letrado que ejerce la acusación en nombre de la viuda del agente Víctor Romero, Jorge Piedrafita, le ha preguntado sobre su situación mental, una de las bazas del abogado defensor, Juan Manuel Martín Calvente. “Los bombardeos de Serbia me traumatizaron, pero también me hicieron más fuerte. Vi morir a mucha gente a mi alrededor”, ha afirmado Feher.

También ha explicado a Ramón Castro, el letrado que representa a la madre y hermanos del otro guardia civil asesinado, Víctor Caballero, que disparó para salvar su vida y porque no podía salir de allí sin la Biblia que había guardado en el coche. "Si hubiera podido salvar mi biblia de otra forma, estas dos personas -por los dos agentes de la Guardia Civil- estarían vivas. Yo no voy matando por ahí a la gente porque sí", ha aseverado. "Es la salvación. Nuestro cuerpo es solo un contenedor, nuestra alma es lo importante. Y ella es inmortal", ha apostillado.

Una justificación que sorprendió al penalista Enrique Trebolle que le recordó que cuando Iranzo no había ninguna biblia en peligro, si bien Igor el Ruso le ha explicado que el ganadero turolense fue "en ese momento una amenaza". “Yo no tenía nada contra esas personas, fue todo destino y casualidad", ha espetado a Trebolle, después de que este abogado le pidiera que "dijera la verdad ante todo el dolor que ha causado y quebrantar la vida de todas estas personas".

Habrá ampliación.

Seguridad

El importante dispositivo policial activado vuelve a destacar por la condición de preso peligroso que fue calificado y que ayer demostró agrediendo a cuatro funcionarios de prisiones. Un número de agentes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil nada tiene que ver con aquel diciembre del 2017 cuando saltaron todas las alarmas en unos robos que acabaron en tentativas de homicidio de Albalate del Arzobispo y que 9 días después derivaron en este triple crimen. Fue cuando los agentes buscaban a un sospechoso con los medios materiales y personales propios de la zona, sin apoyo de, por ejemplo, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) del instituto armado.

Su regreso a Teruel, esta vez para rendir cuentas por sus mayores crímenes, ha desatado un gran interés mediático, como lo demuestra el hecho de que se han acreditado 60 periodistas para seguir las sesiones del juicio por vía telemática. La magnitud de la acusación (90 años de cárcel por tres delitos de asesinato, dos de ellos enmarcados como atentados a agentes de la autoridad, uno de tenencia ilícita de armas y tres más de robo con violencia) pone de manifiesto el desastre que supuso para Teruel su paso por la provincia.

Un territorio hasta entonces relativamente seguro se convirtió de repente en una tierra capaz de albergar a asesinos de la peor especie que huían de cualquier contacto con la sociedad en sus extensiones apenas habitadas. Además, según mantiene la acusación ejercida en nombre de los guardias civiles muertos en acto de servicio, reveló que los agentes no estaban debidamente protegidos y suscitó un debate, todavía no resuelto, sobre las condiciones en las que las fuerzas de seguridad desarrollan su labor en esa zona de Aragón y la idoneidad de la forma en que se llevó a cabo el servicio.

Un reguero de sangre en Italia

Norbert Feher llegó a España, en una fecha sin concretar, huyendo de la Justicia italiana. En el país transalpino dejó un reguero de sangre, con dos asesinatos, los de Fabbri D. y Valerio F. en las ciudades de Bolonia y Ferrara, así como otros seis delitos, dos de ellos por robo. Por ello su reaparición en España, en la provincia de Teruel, en el 2017, tras llevar un tiempo sin saberse nada de él, despertó un gran interés en la prensa italiana.

Para los informadores de ese país, Igor el Ruso era, pese a su peligrosidad, un delincuente goffo, o sea, torpón. Una imagen muy distinta de la que tiene en España, donde el fiscal que calificó los delitos de Andorra subraya que llevó a cabo los crímenes «de forma fría y reflexiva».

En cualquier caso, asegura el ministerio público, Norbert Feher, sobre quien recae la agravante de reincidencia, no padece ninguna enfermedad mental que aminore su entendimiento. Es una persona plenamente responsable de sus actos, por lo que judicialmente, pese a su mirada desafiante, no tiene escapatoria.