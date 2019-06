Comienzan los preparativos de la gran cumbre europea del agua

La sede del Gobierno de Aragón acogió ayer la primera reunión preparatoria de uno de los acontecimientos relacionados con el agua más importantes de cuantos se van a celebrar en Europa este año: la Conferencia Europea de Innovación y Agua 2019 (EU Water Innovation Conference 2019: Accelerating action to tackle water pollution and enhance EU preparedness to water-related climate change impacts). En ella, técnicos responsables de la Comisión Europea se reunieron ayer con una treintena de agentes locales y nacionales y miembros del Gobierno de Aragón, en un encuentro presidido por el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.

Tras el anuncio en Bruselas de que Zaragoza acogerá la conferencia el 12 de diciembre en el Palacio de Congresos, ayer se dieron a conocer nuevos detalles de este acontecimiento que reunirá a expertos de todo el mundo en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles ante los futuros retos que se plantean en materia de agua en el contexto del cambio climático, con la intención de mejorar su gestión en toda la Unión Europea. Las diferentes sesiones que acogerá la conferencia versarán sobre los principales logros de los últimos años y las propuestas para la década 2020-2030 de las políticas comunitarias de la UE, la adaptación de usos del agua al cambio climático, el rol del sector privado en la gestión sostenible del agua, las oportunidades de innovación que suponen los retos de contaminación, así como las lecciones aprendidas y perspectivas desde el punto de vista de investigación e innovación.

El encuentro sirvió para presentar a los agentes las principales líneas maestras diseñadas por la Comisión Europea y por el Gobierno de Aragón, así como para escuchar sus propuestas y buscar fórmulas de cooperación y participación en la Conferencia. Especialmente a través de la organización de eventos paralelos que se desarrollarán los días 11 y 13 de diciembre, que irán acompañados de visitas técnicas y actividades sociales y donde además tienen cabida las empresas del sector.

AGENDA 2030 DE LA ONU / La implicación del Gobierno de Aragón en la realización de la conferencia responde, según indicó en un comunicado, «a su compromiso con el proyecto Ebro 2030» que, alineándose con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pretende resaltar el legado de la Tribuna del Agua de la Expo 2008 sobre agua y desarrollo sostenible, así como el importante patrimonio institucional, cultural y social que Aragón atesora en materia hídrica.

«La celebración de la Conferencia es una excelente oportunidad para que Zaragoza recupere la capitalidad internacional del agua, recobrando el legado que nos dejó la Expo 2008. La intención es que de este evento salga una Declaración de Zaragoza, señaló el consejero Olona, quien además destacó que «impulsar la acción en favor de la lucha contra la contaminación del agua y los efectos del cambio climático interesa a todos los países de forma global y a ello queremos contribuir desde Aragón».

Con la celebración de esta conferencia, Aragón en su conjunto se beneficiará de un acontecimiento europeo con proyección internacional e impacto como consecuencia del elevado nivel técnico, académico y político de los participantes.