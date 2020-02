El comité cree que el conflicto está «más cerca» de acabarse

Por primera vez en los más de 40 días de huelga, los jardineros muestran síntomas de optimismo con respecto a la resolución del conflicto laboral que mantienen con FCC. Fuentes del comité de empresa han confirmado que se encuentran en conversaciones privadas desde ayer con la dirección de la compañía que asume la contrata de Parques y Jardines.

A pesar de que «todavía no hay nada concreto», desde la representación sindical afirman que la empresa «ha cambiado el tono» y que se muestra dispuesta a negociar y a dejar atrás las «imposiciones». «Hasta ahora no se podía llamar negociación a lo que ha existido, porque la empresa exponía su propuesta y no podíamos hacer ni un cambio. O la aceptábamos o nada, y ahora eso parece que ha cambiado», explican desde el comité.

El punto de inflexión ha sido la intervención del alcalde Jorge Azcón en el conflicto, que ayer llegó a desacreditar en el pleno a la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, y al que los propios jardineros llegaron a aplaudir después de una de sus intervenciones. Aunque no se ponen fechas, los huelguistas insisten en que la predisposición de la empresa ahora existe, y dicen notar que la presión de Azcón ha servido para rebajar las expectativas de FCC con respecto a las posturas que motivaban la huelga.

Los jardineros defienden que los ya famosos pluses, principal escollo ahora en la negociación, no están incluidos en las tablas salariales de los empleados, por lo que el consistorio no tendría que hacerse cargo económicamente de ellos. «Se pagan con los beneficios empresariales», explican. Advierten, asimismo, de que existe una resolución que avala su postura. En uno de los concursos que ha existido para adjudicar el lote que ahora tiene FCC, una de las empresas que pretendían acceder a la contrata preguntó por la forma de medir los costes de la mano de obra y, en la respuesta del consistorio, constaba que estos pluses no formaban parte del salario de los empleados, si no que van aparte y los paga la empresa según su propio criterio.

Fuentes municipales ajenas al Gobierno de PP y Cs confirman que Azcón está presionando a FCC para acabar con la huelga. Ayer mismo, cuentan, el primer edil se vio durante el transcurso del pleno con uno de los representantes de la directiva de la empresa. Además también asumen que el alcalde ha cambiado su postura después del encuentro que mantuvo el jueves con el comité de FCC Parques y Jardines tras echarlos de la sesión plenaria. Así, parece ser que la desesperación de los jardineros, tras más de un mes en la calle, comienza a ver la luz al final del túnel.