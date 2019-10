La comunidad redujo su déficit a 7 millones de euros en septiembre

Aragón redujo a solo siete millones de euros su desequilibrio entre ingresos y gastos al finalizar el pasado mes de septiembre, según los últimos datos sobre ejecución presupuestaria hechos públicos por la DGA. Una notable reducción respecto a los 81 millones de pérdidas que sumaba el mismo balance en agosto, pero hay que tomar con precaución. Según los cálculos estatales, que incluyen otros conceptos y cálculos y que son las que cuentan, los 81 millones de agosto se ampliaban a 219 millones de euros de déficit.

En cualquier caso, según los citados datos del Gobierno de Aragón, el Ejecutivo autonómico había gastado hasta el mes pasado 4.483 millones, e ingresado 4.476. El mayor crecimiento en este último apartado, respecto a agosto, fue en impuestos indirectos, que alcanzaron los 1.434 millones, y directos, con 1.112, seguidos por las transferencias corrientes, que supusieron 632 millones.

Como quiera que quede el cómputo definitivo del déficit a nivel estatal, todo indica que continúa la tendencia a la baja, de los 272 millones que se computaban en julio a los 219 de agosto. Algo habitual al incrementarse los impuestos y otros ingresos que pueden demorarse durante el año. Aun así, los 219 millones suponían un 0,56% de déficit, lejos del 0,1% que es el límite para este año, y cuyo incumplimiento derivaría en la necesidad de un nuevo Plan Económico Financiero (PEF).

El propio consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, reiteraba esta semana en la comisión del ramo de las Cortes de Aragón que será muy difícil alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado.

Enumeraba la cantidad de ingresos estatales que no habían llegado hasta el momento, entre los 162 millones de euros de las entregas a cuenta (que están desbloqueados y deberían comenzar a llegar la semana que viene, según apuntó la ministra Montero) y los 80 correspondientes a la parte del IVA del 2017 que el Estado aún no ha abonado.

La DGA también se enroca en computar en este debe los 80 millones de euros que hubieran supuesto ampliar el objetivo de déficit del 0,1% al 0,3%, algo que contaba con el visto bueno del Gobierno central e incluso de Europa pero que la oposición tumbó en el Senado.

A estas mermas se une la caída de ingresos por el impuesto de Sucesiones, desde que fue modificado a finales de la pasada legislatura, y cuyos efectos comenzaron a notarse el pasado mes de marzo y se estiman en 40 millones de euros anuales. Y también se han reducido otros impuestos, como el de actos jurídicos documentados, por una maniobra de la banca que concede menos dinero en las hipotecas y tributa así menos desde que tienen que pagarlo el prestamista.

La solución, al menos parcial, a la delicada situación vendría, además de por las entregas a cuenta, por la llegada de alguna inyección económica no habitual, como fueron el año pasado las ayudas europeas o la indemnización del caso Plaza, que ayudó a que la comunidad cumpliese con el objetivo de déficit. Todo con la vista puesta en la reforma de la financiación estatal.

IMPUESTOS / Entre los impuestos que recauda el Gobierno de Aragón, algunos superaron ya en septiembre la partida que había prevista para todo el año. Es el caso del que grava el patrimonio, que a finales de septiembre ya contaba con unos derechos reconocidos de 45,6 millones, cuando se preveían 45 en todo el ejercicio. O el de de las actividades del juego, con 3,3 millones, cuando se esperaban 2,5. Este es diferente de la tasa fiscal sobre el juego, en cuyo concepto se computaban 24,2 millones, algo más de la mitad de los 42,9 previstos. El ICA dejaba 51,9 millones y Sucesiones, 85,9.