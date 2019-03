Conato de incendio en el PSOE a cuenta de la lista de Alegría

El líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, pidió este lunes "un gesto" al PSOE de Zaragoza para consensuar la candidatura del partido para las municipales de la capital aragonesa y este, el gesto, no ha tardado en llegar y no parece tener el aspecto que Lambán esperaba. Se lo ha lanzado el secretario provincial de la formación y también presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, que en un comunicado ha dejado clara su postura: la lista está cerrada, los plazos para negociarla "expiraron hace días" y ya solo queda un órgano que pueda intervenir, "la Ejecutiva Federal del partido”. Es decir, Madrid. Y punto. Visto lo visto, quizá no sería acertado decir que en el PSOE aragonés hay un incendio, pero sí que la cosa está que arde.

Cabe recordar que la polémica se ha suscitado estos días a cuenta de la candidatura que encabeza Pilar Alegría. Una lista hecha pública durante el fin de semana y que a la todavía consejera de la DGA no termina de agradarle ya que echa en falta nombres de su confianza y por el contrario tiene junto a ella otros que no terminan de encajarle.

En el comunicado de este martes de Quero se perciben diversos y directos mensajes, aunque sin identificar destinatarios con nombres y apellidos. El secretario provincial socialista ha pedido que se "aparquen los personalismos" en favor del proyecto político, la voluntad de las bases y el interés general. Cabe imaginar que aquí el recado es para la propia Alegría, que el sábado presentó un acta de disconformidad con el resultado de la lista elaborada por el comité provincial de Zaragoza para el ayuntamiento de la capital, en la que no se incluyen en los primeros puestos a miembros de su equipo.

La candidatura es la menos continuista de todas las presentadas por los socialistas en Aragón. De hecho,

de los seis concejales actuales, solo dos mantienen un puesto en la nueva lista: Marta Aparicio, que va como número cinco, y Lola Ranera, como número siete. El actual coordinador del grupo municipal, Horacio

Royo, será el número dos de Alegría tras recibir 141 votos a favor, cuatro en contra y 14 abstenciones. Ros Cihuelo, ahora directora general de Derechos de los Usuarios de la DGA, será la número tres, Alfonso Gómez el cuatro y Marta Aparicio la cinco, Ignacio Magaña el seis y Lola Ranera la siete.

«Es lo que han querido los afiliados», sostiene Quero.

La discrepancia entre Pilar Alegría con la lista elaborada motivó que ayer lunes, en su intervención ante el comité regional extraordinario en el que se han ratificaron las candidaturas de los tres comités provinciales a las Cortes, el secretario general Javier Lambán pidiera a Sánchez Quero, un "último esfuerzo" para que la lista al ayuntamiento zaragozano "no la imponga Madrid", lo que supondría un "lastre" para Alegría, a la que considera que "debilitaría".

Sin embargo, Sánchez Quero ha resaltado hoy la necesidad de respetar la democracia interna del PSOE y "los tiempos y las formas" que establece el reglamento del partido.

Ha recordado que el proyecto político, la voluntad de las bases y el interés general han sido los principios que han regido el proceso de elaboración de la candidatura de Zaragoza, empezando por la elección de Pilar Alegría como cabeza de lista y siguiendo por la selección del resto de candidatos.

Tal y como establece también el Reglamento del PSOE, la lista se elaboró escuchando la opinión de Alegría, insiste Sánchez Quero, quien ha subrayado que se garantizó “un largo y generoso proceso de diálogo" que finalizó hace días con la confección de la lista, integrada por candidatos elegidos en un proceso "de absoluta democracia interna”.

Los plazos para negociar la confección de la lista electoral expiraron hace días, antes de que la candidatura fuera elevada a los órganos provinciales y regionales de decisión, y a partir de ahora, el único órgano que puede intervenir es la Ejecutiva Federal del partido porque cualquier otra opción supondría "traicionar tanto el Reglamento del PSOE como la democracia interna" que lo consagra.

Sánchez Quero ha instado también a respetar “con lealtad” la decisión que adopte al respecto la Ejecutiva Federal, que confía que tendrá "muy presente" la voluntad de las bases, la democracia interna y el interés general.

Si la situación no cambia antes de este jueves, será la comisión federal quien ratifique o no la lista al ayuntamiento de Zaragoza, que será aprobada de forma definitiva el comité federal el domingo.